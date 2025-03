Comparatif Voitures d'occasion

Le marché de la voiture d’occasion ne cesse de croître pour être désormais trois fois supérieur à celui de la voiture neuve. Les prix d’achat plus avantageux ne sont sûrement pas étrangers à cet engouement pour la seconde main. Ce test regroupe les voitures que nous avons précédemment testées, avec un protocole exigeant, et qui ne sont plus commercialisées en tant que véhicules neufs par les fabricants et les concessionnaires. Elles ont depuis été remplacées par une nouvelle génération ou la motorisation testée n’est plus disponible dans les catalogues des constructeurs. Attention, les résultats de ce test sont ceux obtenus avec les voitures neuves, nous ne les avons pas retestées d’occasion. Mais nos évaluations ainsi que nos avis d’experts vous permettront de disposer des informations nécessaires pour évaluer les performances des voitures au moment de leur mise en vente sur le marché du neuf.