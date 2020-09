© Julien Delfosse Ford Explorer hybride rechargeable (2020) Premières impressions

Nouveau fleuron de la gamme Ford, l’Explorer PHEV est un SUV hybride rechargeable performant et spacieux, idéal pour la famille. À condition de disposer du budget pour se l’offrir.

© Rouffignac Bernard

Actuellement, les familles nombreuses sont un peu délaissées par les constructeurs automobiles, et il ne leur est pas évident de trouver un véhicule permettant de voyager dans de bonnes conditions en emmenant confortablement 7 personnes. Pour cela, il faudra obligatoirement opter pour des SUV haut de gamme, assez chers, comme l’Audi Q7, la BMW X5 ou la Volvo XC90. Et maintenant, la Ford Explorer qui, jusqu’à présent, était réservée au marché américain. Avec ses 5,05 m de long et ses 2,28 m de large, ce nouveau SUV est le plus imposant jamais proposé par Ford en Europe. Et bien sûr, c’est le plus gros de sa gamme devant les Ford Ecosport, Puma, Kuga et le futur Mustang Mach-e dont l’arrivée est prévue en début 2021.

Qualité de vie à bord

© Bernard Rouffignac À bord de l'Explorer, la qualité de fabrication est au rendez-vous.

L’Explorer dispose d’une très bonne finition avec un revêtement de planche de bord en cuir surpiqué du meilleur effet. Les portes disposent également d’un garnissage de qualité et tous les assemblages sont bien réalisés. Même lors d’une séance de roulage en mode tout-terrain, aucun grésillement ni craquement désagréable n’est venu perturber le silence régnant à bord.

Deux détails nous ont toutefois un peu chagrinés. L’écran central de 10,1 pouces placé en position verticale (une configuration en modèle réduit de ce qu’on trouve sur les Tesla Model 3, Model S ou Model X) aurait mérité un peu plus d’attention afin d’être mieux intégré dans la planche de bord. Et la partie basse de cette dernière, les bacs de portière et le couvercle de la boîte à gants sont en plastique dur. Certes, eux non plus ne se sont jamais manifestés bruyamment, mais cela ne correspond pas vraiment au standard de la catégorie.

© Bernard Rouffignac L'écran central est moyennement intégré.

Les dimensions imposantes du SUV se retrouvent à l’intérieur, avec un espace habitable très généreux. Les trois rangées de sièges confortables permettront à tous les occupants de voyager dans d’excellentes conditions. Le conducteur et le passager avant bénéficieront même de sièges ventilés, chauffants et massants. Au niveau de la deuxième rangée, on trouve trois vrais sièges indépendants et spacieux. Ceux de la dernière rangée sont également accueillants. Certes, il faudra tout de même éviter d’installer un ado de grande taille à l’une de ces places mais, en dessous de 1,70 m, il est possible de voyager confortablement.

La deuxième rangée comporte trois sièges individuels. Et la troisième rangée est relativement spacieuse.

Le conducteur dispose d’un combiné d’instruments numérique dont l’affichage change en fonction du mode de conduite choisi (7 au total). Les commandes sont assez bien placées mais les apprivoiser demandera un peu d’habitude et elles s’avèrent un peu nombreuses sur le volant. L’Explorer est également connecté grâce à l’application Ford Pass Connect (une offre gratuite à vie est incluse dans le prix) qui propose des services adaptés aux hybrides : niveau de charge et de carburant, programmation des horaires de charge, localisation du véhicule, etc.

Le volume de coffre est très appréciable : 635 litres de chargement en configuration 5 places (1 137 l jusqu’au toit). Certes, en version 7 places, le volume de coffre est un peu limité : 240 litres (il peut grimper à 330 l si l’on charge jusqu’au pavillon).

© Bernard Rouffignac Le coffre peut devenir géant.

Au volant

Sous le capot de l’Explorer PHEV, on trouve la plus puissante des mécaniques hybrides du constructeur : un bloc à essence V6 de 357 ch associé à un moteur électrique de 100 ch (pour une puissance cumulée de 457 ch) et à une boîte de vitesses automatique à 10 rapports. Avec sa batterie de 13,6 kWh, l’Explorer dispose d’une autonomie correcte – sans plus – de 44 km (cette donnée officielle ne permet pas d’accéder au bonus écologique de 2 000 €, car elle n’est allouée qu’aux hybrides rechargeables d’une autonomie supérieure à 50 km). Lors de notre roulage, nous avons atteint 40 km avec le moteur électrique seul. Ensuite, sur un parcours mixte ville, routes et autoroutes de plus de 500 km, la consommation moyenne s’est montée à 9,1 l/100 km. Ce qui, au regard des dimensions et des quelque 2,5 tonnes de l’engin, est plutôt raisonnable.

L’Explorer dispose de 4 modes de fonctionnement (sélectionnables via le bouton EV situé sur la console centrale, sous la commande des vitesses) permettant de gérer l’état des batteries. Par exemple, le mode EV Auto associe le fonctionnement des moteurs électrique et thermique afin de répondre au mieux au besoin de puissance. Le mode EV Later désinhibe le moteur électrique afin de conserver toute la capacité électrique, ce qui permettra d’accéder à une zone réservée aux véhicules propres avec le plein d’électricité, par exemple. Le mode EV Now impose le roulage 100 % électrique jusqu’à épuisement de la batterie et le dernier, EV Charge, permet de recharger les batteries en roulant. À noter que le mode EV Charge engendre une surconsommation notable de plusieurs litres de carburant. À notre avis, il ne doit être utilisé qu’en cas de besoin impératif de rouler en électrique dans certaines zones. Il est plus judicieux de penser à recharger les batteries sur secteur ou à utiliser le mode EV Later pour éviter un surcoût important à l’usage. Les batteries se rechargent totalement en 5 h 50 sur une prise domestique classique et en 4 h 20 sur une Wallbox.

La Ford Explorer dispose de 4 modes de fonctionnement.

À conduire, le SUV s’est montré plutôt docile et facile à apprivoiser. Un tel mastodonte n’est pas fait pour circuler exclusivement en ville ! Les rues étroites, les accès aux parkings souterrains et le stationnement peuvent facilement de venir un cauchemar par manque de place pour manœuvrer. Et cela malgré la présence des multiples aides à la conduite, la bonne visibilité dont dispose le conducteur et la maniabilité appréciable de l’engin. Bien sûr, les grands axes et rues « normales » ne posent aucun souci, mais la largeur de l’Explorer impose tout de même une vigilance particulière. Il faudra donc bien gérer son itinéraire urbain afin d’éviter les zones susceptibles de générer du stress.

C’est logiquement sur route que l’Explorer dévoile son potentiel et son confort exemplaire. Nous avons été très agréablement surpris par le silence de fonctionnement (même lorsque le moteur thermique entre en action) et notamment par les bruits de roulement quasi inexistants. Seuls des sifflements d’air sont apparus sur autoroute, mais rien de rédhibitoire.

Nous avons également pu parcourir quelques kilomètres hors des sentiers battus, sur des chemins sablonneux ou terreux. Là aussi, l’Explorer nous a bluffés tant il s’est avéré facile à maîtriser. Après un peu d’appréhension, encore une fois due à son gabarit, il s’est montré presque agile. Les différents modes de conduite (7 au total, dont des modes piste ou neige épaisse/sable) gèrent parfaitement la motricité et il nous a été possible de franchir quelques obstacles (comme des dunes de sable) avec une grande facilité. Si on ajoute à cela la forte capacité de traction (2,5 tonnes), on obtient un véhicule parfaitement adapté pour tracter un van, une remorque ou une caravane et accéder à des zones non goudronnées.

© Julien Delfosse L'Explorer peut facilement sortir des sentiers battus.

Sécurité

La Ford Explorer fait carton plein en termes d’équipements de sécurité : caméra arrière autonettoyante, éclairage intelligent, Active Park Assist (qui gère automatiquement le stationnement en créneau ou en bataille), surveillance des angles morts, aide au maintien dans la file, reconnaissance des panneaux de signalisation, système de prévention de collision avec freinage d’urgence, aide à l’évitement d’urgence, contrôle de roulis de la remorque, conduite semi-autonome de niveau 2, etc.

La Ford Explorer en résumé Très bien équipé, spacieux et offrant un excellent confort sur route, l’Explorer dispose de bons atouts pour s’immiscer dans un segment d’élite. Ses performances sont aussi au rendez-vous, même si on regrette une autonomie un peu juste en mode 100 % électrique. Et quelques détails de finition auraient mérité plus d’attention, surtout à ce niveau de prix. L’Explorer est proposé en deux finitions : ST Line à 77 000 € ou Platinium à 79 000 €. Les concurrents hybrides rechargeables sont globalement plus chers : la BMW X5 Xdrive 45E s’affiche à 83 450 € et la Volvo XC 90 T8 PHEV est proposée à partir de 82 100 € (l’Audi Q7 n’existe pas encore en version hybride). Les + Performances

Consommation

Confort

Tenue de route

Habitabilité

Niveau d’équipement

Capacité de traction Les – Autonomie en mode électrique

Pas de bonus écologique (autonomie inférieure à 50 km en mode 100 % électrique)

Détails de finition