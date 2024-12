Le marché des véhicules électriques en France ne se porte pas si mal. Sur les 11 premiers mois de l’année, avec 261 524 unités (source PFA), les ventes sont quasi identiques à celles de 2023 (261 164). Dans ce marché, le Tesla Model Y est le plus vendu des électriques avec 23 770 unités commercialisées de janvier à novembre. Le SUV avait même réussi à s’imposer comme modèle le plus vendu en Europe en 2023 toutes motorisations confondues. Même si ce n’est plus le cas ‒ il est deuxième aujourd’hui ‒, le constructeur américain propose désormais une version « grande autonomie ».

Qualité de vie à bord

Comme sur toutes les Tesla, le poste de conduite est minimaliste.

On a beau savoir à quoi s’attendre, s’installer à bord d’une Tesla, c’est toujours découvrir une autre façon de conduire. Du moins une autre façon de gérer les paramètres de sa voiture. Car ici, tout passe par l’écran central : régler les rétroviseurs, gérer la réactivité de la direction, programmer une recharge, etc. Autant la prise en main demande une très grande attention et un peu de mémoire, autant la démarche est pratique une fois que l’on a bien intégré son principe et fait l’effort d’oublier ses vieux réflexes. Mais cela implique de cliquer sur plusieurs icônes avant d’arriver à ses fins, pour régler les rétroviseurs par exemple. Heureusement, il est possible d’enregistrer ses préférences afin de retrouver automatiquement tous ses réglages une fois à bord.

Tout se gère via l'écran central. Une habitude à prendre.

De même, il est appréciable que les réglages de la température et du volume soient tous deux rapidement accessibles depuis le bas de l’écran tactile. Une configuration qui permet de réduire quasi à néant la présence de touches sur la planche de bord et même sur le volant où seules deux petites molettes discrètes et pratiques subsistent. Une ergonomie particulière qui finit par séduire et qui fait des émules chez d’autres constructeurs, notamment chinois comme Xpeng qui propose un environnement similaire sur sa G9.

Tesla est aussi précurseur en matière de connectivité avec la possibilité de gérer beaucoup de fonctions via son smartphone et l’application ad hoc. À distance, on peut alors tout faire ou presque : localiser sa voiture, préconditionner la température de l’habitacle, activer le mode « chien » qui permet, lorsque la batterie est à plus de 20 % de charge, de maintenir la température dans l’habitacle, etc.

Les caméras s'avèrent être un atout essentiel, d'autant plus que la visibilité arrière laisse à désirer.

Doté de multiples caméras, le Model Y offre une surveillance des environs très complète et affiche des images précises et détaillées. Les manœuvres sont largement simplifiées. Et c’est tant mieux car la visibilité vers l’arrière est tout juste moyenne. De même, l’affichage de la route et des autres usagers est carrément bluffante. Les véhicules y sont très bien représentés et identifiés avec précision : vélos, motos, véhicules utilitaires ou camions, tout y est. Même les feux tricolores sont repérés. D’ailleurs lorsque ce dernier passe au vert, un signal sonore rappelle à l’ordre le conducteur distrait.

Côté habitabilité, le Model Y Grande Autonomie ne change pas par rapport à la version classique. Si on note la présence de matériaux durs, leur assemblage est plutôt bien réalisé. L’espace à l’avant est très généreux et on apprécie la bonne sensation de volume. Sensation augmentée par la présence du toit vitré qui apporte beaucoup de lumière. À l’arrière, la place est aussi généreuse mais seulement deux passagers trouveront leurs aises, la place du milieu étant un peu juste et dotée d’une assise très ferme. Enfin, avec 2 158 litres de capacité totale de chargement une fois les sièges arrière rabattus, le Model Y offre une praticité quasi unique dans sa catégorie. En configuration normale, ses vastes coffres à l’avant (117 litres) et à l’arrière (854 litres) lui permettent d’embarquer confortablement 4 adultes et tous leurs bagages même pour des longs trajets. À noter que le Model Y dispose également d’une capacité de traction allant jusqu’à 1 600 kg.

Le volume du coffre arrière est appréciable et le coffre placé à l'avant s'avère pratique.

Au volant

Il est de notoriété publique que Tesla ne communique pas officiellement sur les puissances de ses motorisations ni sur la capacité des différentes batteries. Dès lors, difficile de se faire une idée sur le papier, et même de comparer avec la concurrence, le seul point de comparaison étant alors l’autonomie. Du moins, celle annoncée, soit celle mesurée selon le protocole WLTP. Et, le Model Y Grande Autonomie Propulsion qui vient de faire son apparition au catalogue est prometteur avec 600 km, l’un des mieux-disants du marché, toutes catégories confondues, avec la Ford Capri (627 km), le Peugeot E-3008 (700 km) ou la chère Mercedes EQS (780 km).

Malheureusement, dans la réalité, on est, comme d’habitude, un peu loin de ces chiffres commerciaux et nous n’arriverons pas à parcourir la distance promise. Sur un trajet d’un peu plus de 200 km réalisé sur des routes et voies rapides urbaines et routes de campagne, donc avec une vitesse maxi à 110 km/h, nous avons consommé une moyenne de 18,5 kWh/km. Précisons qu’avec les basses températures, la batterie n’est pas à son avantage et que le chauffage était en fonction. Mais cela nous amènerait à une autonomie d’un peu plus de 350 km ! Nous avons posé la question au constructeur qui ne nous a pas apporté de réponse mais, renseignements pris, il semblerait qu’il y ait eu un bug sur notre modèle d’essai le faisant surconsommer, notamment à l’arrêt. En effet, d’autres journalistes avec qui nous avons pu échanger nous ont indiqué disposer, eux, d’une autonomie, dans des conditions similaires, de plus de 500 km, ce qui nous semble bien plus logique.

Les superchargeurs de Tesla permettent d’ajouter 241 km d’autonomie en 15 minutes.

En ce qui concerne la recharge, le Model Y Grande Autonomie Propulsion bénéficie d’une puissance de charge allant jusqu’à 250 kW, permettant de récupérer jusqu’à 241 km supplémentaires en 15 minutes. S’il peut se recharger sur tout type de prise, le SUV peut bien sûr profiter du réseau de superchargeurs de Tesla (près de 200 stations pour plus de 2 600 points de charge en France). L’avantage est que son utilisation ne nécessite aucun abonnement et le paiement s’effectue à l’utilisation avec un prix propre à chaque superchargeur.

À conduire, le Model Y est très agréable lorsque le revêtement est de qualité, notamment sur voies rapides, mais ses suspension se montrent un peu trop fermes sur les petits défauts de la route. Nous avons également noté une sensibilité au vent latéral qui oblige à compenser avec le volant. Nous avons testé le système de conduite semi-autonome qui nous a moitié convaincu. En effet, il n’est pas rare d’avoir à supporter des freinages intempestifs, voire des alertes de collision inopinées lorsque nous avons croisé des véhicules, notamment en virage.

La gamme et les tarifs du Tesla Model Y (décembre 2024)

Motorisation Puissance (ch) Capacité de batterie (kWh) Propulsion Grande Autonomie Propulsion Grande Autonomie Transmission intégrale Performance Transmission intégrale nc nc nc 44 900 € 46 990 € 51 990 € 57 990 €

À noter Tesla ne communique pas sur les puissances des moteurs ni sur la capacité des batteries de ses modèles.​​​​​