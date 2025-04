ACTION UFC-QUE CHOISIR

Alors que le secteur des transports est le plus émetteur de gaz à effet de serre, une nouvelle étude de l’UFC-Que Choisir alerte : la baisse brutale des aides à l’achat de voitures électriques en 2025, passées de 1,5 milliard d’euros à 700 millions, compromet sérieusement leur accessibilité pour les ménages, notamment les plus modestes. Un désengagement de l’État qui intervient alors que la Commission européenne relâche, elle aussi, ses exigences envers les constructeurs. L’UFC-Que Choisir exhorte les pouvoirs publics de maintenir et réorienter les aides car la transition énergétique ne pourra réussir sans un soutien public cohérent et renforcé.