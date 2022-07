© Adobe Stock Bonus écologique (2022) Prolongation des aides

Le bonus écologique qui devait être raboté début juillet bénéficie d’un sursis jusque fin 2022 et demeure tel quel. Les voitures électriques et les hybrides rechargeables restent les seules bénéficiaires.

Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, et Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, ont annoncé la prolongation du bonus écologique jusqu’au 31 décembre 2022, alors que le dispositif devait prendre fin jeudi 30 juin 2022. Une décision motivée par le contexte actuel de hausse continue des tarifs des carburants et alors que de nombreux ménages souhaitent faire l’acquisition de véhicules peu émetteurs de CO 2 ayant une consommation de carburant réduite voire nulle (véhicule électrique, hydrogène ou hybride rechargeable).

Le gouvernement a donc décidé de maintenir le bonus écologique au niveau actuel jusqu’au 31 décembre 2022, soit 6 000 € pour l’achat d’un modèle électrique et 1 000 € pour un hybride rechargeable. Ce dispositif concerne les véhicules commandés avant le 31 décembre 2022 et devant être livrés avant le 30 juin 2023.

L’autre bonne nouvelle concerne l’augmentation du montant maximal du prix du véhicule électrique neuf qui permet d’accéder au bonus maximal de 6 000 € : il est porté à 47 000 € au lieu des 45 000 € actuellement. Pour les véhicules électriques vendus entre 47 000 € et 60 000 €, l’aide est toujours fixée à 2 000 €.

Quant à la prime de conversion, elle sera de 5 000 € maximum.