L’avènement de la voiture électrique s’est accompagné de nombreuses aides fiscales pour inciter les futurs propriétaires à sauter le pas : prime à la conversion, bonus écologique, gratuité de la carte grise (seuls les frais administratifs et d’envoi étaient facturés, soit 13,76 €). Après les baisses successives des deux premiers, c’est au tour de la dernière de disparaître. Ainsi, à partir du 1er mai, les voitures électriques seront assujetties aux mêmes taxes régionales que les modèles thermiques.

Plusieurs taxes en une

La puissance fiscale, exprimée en chevaux-vapeur (CV) et indiquée dans la case P6 du certificat d’immatriculation, sert de base au calcul de la taxe régionale indispensable à l’émission du document et représentant une part importante du coût du document administratif. Le coût total du certificat d’immatriculation (ou carte grise) est en effet constitué de 4 taxes et 1 redevance :

la taxe régionale (qui sera désormais appliquée aux voitures électriques) ;

la taxe pour le développement des actions de formation professionnelle dans les transports ;

la taxe sur les véhicules polluants (malus écologique et malus au poids) :

la taxe fixe de 11 € ;

la redevance pour l’acheminement du certificat d’immatriculation (2,76 €).

La taxe régionale a été rehaussée dans 5 régions en janvier 2025, 3 ont instauré la hausse au 1er février et 1 au 1er mars. Cette augmentation a un impact sur le coût de la carte grise pour un véhicule neuf ou d’occasion, hybride, à essence ou, désormais, électrique. Si la majeure partie des régions vont supprimer l’exonération pour les véhicules dits « propres » à partir du 1er mai, les Hauts-de-France l’ont fait dès le 1er mars en appliquant par la même occasion une augmentation de 16 % au prix du cheval fiscal qui le fait passer de 36,20 € à 42 €. D’autres régions, comme la Normandie, le Grand Est ou le Centre-Val de Loire, ont décidé d’aller jusqu’au maximum autorisé de 60 € par CV. Ainsi, la carte grise d’une Tesla Model Y Performance, affichant 15 CV, sera désormais de 913,76 €, au lieu de 13,76 €, si vous habitez à Nancy.

Tarif du cheval fiscal selon les régions de France Région 2025 2024 Variation Hauts-de-France 42 € 36,2 € + 16,2 % Normandie 60 € 46 € + 30,4 % Île-de-France 54,95 € 54,95 € - Grand Est 60 € 48 € + 25 % Bretagne 60 € 55 € + 9 % Pays de la Loire 51 € 51 € - Centre-Val de Loire 60 € 55 € + 9 % Bourgogne-Franche-Comté 55 € 55 € - Nouvelle-Aquitaine 53 € 45 € + 17,7 % Auvergne-Rhône-Alpes 43 € 43 € - Occitanie 54,5 € 54,5 € - Provence-Alpes-Côte d’Azur 59 € 51,2 € + 15,2 % Corse 43 € 27 € + 59,2 % Prix moyen 53 € 47,8 € + 11 %