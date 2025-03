La voiture reste toujours centrale dans la mobilité des Français. Elle assure plus de 80 % des kilomètres parcourus et 83 % des ménages en possèdent au moins une. Ce qui change, c’est le type de motorisation disponible et l’éviction du gazole. Désormais, selon le Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA), en 2024, dans l’Hexagone, les véhicules à essence et hybrides ont représenté 72,3 % des ventes, et les électriques, 16,9 %.

Si l’on ne tient pas compte des primes à l’achat, l’auto électrique ne devient rentable qu’au bout de deux ans de possession pour une Volkswagen ID.3, cinq ans s’agissant d’une Peugeot e-208 et huit ans avec une Tesla Model Y. La première année, un véhicule électrique neuf revient toujours plus cher à son détenteur qu’une version équivalente essence : ainsi, il faudra dépenser 729 € de plus pour un petit modèle, 188 € pour un gabarit moyen et 1 080 € pour un de grand format.

La raison ? Le coût d’usage inférieur ne compense pas le prix d’achat élevé. Selon une enquête Ifop de janvier 2025 réalisée pour Roole, cela rebute 47 % des Français (57 % en zone rurale). Les aides sont donc déterminantes pour le succès de cette motorisation. Notre étude montre que les dépenses liées à l’utilisation d’une voiture électrique d’occasion, quelle que soit sa taille,