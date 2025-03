Certains concessionnaires ont pour tradition de placer une bouteille de champagne dans l’habitacle à l’occasion de la livraison d’une voiture neuve. Trois ans après, celui-ci aurait-il un goût amer ? Les malheureux possesseurs de véhicules Stellantis équipés du moteur Puretech ne savent plus vraiment à quel saint se vouer lorsqu’il s’agit de se séparer de leur véhicule. Les témoignages concordants se récoltent par dizaines : les garagistes ne veulent plus vraiment voir de Peugeot ou de Citroën Puretech sur leurs parkings. Ils proposent donc des sommes dérisoires à qui entend faire reprendre un engin équipé d’un moteur à essence 1,2 l Puretech.

Ainsi cet automobiliste qui se plaint d’avoir cédé 5 000 € une Peugeot 208 active de 2022 avec 66 000 km (soit à 26 % de sa valeur neuve, qui était à 19 200 €) ; ou cet autre qui se satisfait malgré tout des 10 000 € de reprise accordés pour une Peugeot 308 SW GT line de 2020 (soit 32 % de sa valeur neuve), car au moins, quelqu’un a accepté de lui reprendre son véhicule. Antoine a eu un peu plus de chance avec sa Peugeot 3008. Il l’avait acheté neuve en 2021 pour 34 000 €. Mais en décembre dernier, voyant les problèmes arriver (la courroie de distribution avait commencé à se détériorer alors que le véhicule accusait 25 000 km au compteur), il prend les devants.

Offres de reprise très basses

Il décide de céder le véhicule à un professionnel : « J’ai deux enfants en bas âge, j’ai autre chose à faire que de m’embarquer dans des histoires de voiture », explique en effet le jeune papa. Qui commence la tournée des garagistes et autres professionnels du rachat automobile : « Chez Volkswagen, le vendeur m’a confié que la reprise n’allait pas me plaire », se remémore Antoine. Il parvient finalement à se faire reprendre son auto à un prix qu’il estime correct par Vendezvotrevoiture.com (groupe Auto1) : 18 686 €, soit 54,9 % de la valeur neuve de la voiture. Oui, mais : « Vendezvotrevoiture.com a à peu près bien repris ma voiture parce qu’elle était très soignée et parce qu’il s’agit d’un modèle qui plaît, précise Antoine. Ils m’ont avoué qu’ils ne l’auraient pas reprise si cela n’avait pas été le cas. Il faut en effet savoir que lorsque j’étais dans la salle d’attente de Vendezvotrevoiture.com, sur 8 clients, 6 étaient là pour faire reprendre des véhicules Puretech ! » Et bien évidemment, Antoine avait, lui aussi, eu le droit à des offres de reprise très basses sur son véhicule. Aramisauto lui en proposait 17 300 €, tandis que Spoticar (le label des véhicules d’occasion du groupe Stellantis) lui avait promis la somme de 12 500 € (soit 36,7 % du prix payé 3 ans auparavant).

« On ne reprend plus de véhicules Puretech »

Si les garagistes récalcitrants aux moteurs Puretech se retranchaient hier encore derrière des offres de reprise bien trop basses, ce n’est même plus le cas désormais. Ils sont de plus en plus à assumer leur position : « On ne reprend plus de véhicules Puretech. Pour quelles raisons ? Si l’on achète une voiture, c’est bien pour la revendre. Or, on va se retrouver face à un problème avec les clients, parce qu’il y a un défaut constructeur sur ces véhicules, un défaut qui n’a toujours pas été résolu », justifie Frédéric Hubert, le dirigeant de Wynaps auto. Ainsi, depuis la fin 2024, l’enseigne n’achète plus ni ne vend la moindre auto Stellantis équipée d’un moteur Puretech. Une démarche qui est visiblement loin d’être isolée.

Car le monde de l’occasion dans son ensemble considère désormais les moteurs Puretech comme un sujet aux effets potentiellement délétères : « Plusieurs concessionnaires Peugeot et Citroën indiquent qu’ils sont amenés à baisser le montant des reprises concernant les véhicules équipés d’un moteur Puretech, notamment dans le sud de la France, confirme un professionnel de la cote des véhicules. Il y a effectivement des baisses des valeurs résiduelles liées sans aucun doute à ces problèmes de fiabilité, mais pas uniquement. »

Au mois de janvier 2025, Peugeot a proposé une aide à la reprise de 700 € aux possesseurs de moteurs Puretech qui souhaitaient se séparer de leur auto au profit d’un véhicule hybride neuf.