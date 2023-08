Moteurs Puretech Un problème d’ampleur pour Stellantis

Les possesseurs de Peugeot, Citroën, DS ou Opel équipées de certaines déclinaisons du bloc à essence Puretech font face à de gros soucis qui peuvent aller jusqu’à la rupture du moteur. Stellantis dédommagerait les clients au cas par cas et ne reconnaît pas de problème de conception.

Elle est rouge et paraît tout juste sortie de la concession malgré ses 2 ans : Patricia prend soin de sa Peugeot 208 Style mise en circulation en juin 2021. Lorsque son mari Arthur amène le véhicule chez Norauto pour une simple vidange, l’opération de routine se transforme en fiasco : « Norauto a refusé d’intervenir sur la voiture. Les mécaniciens m’ont dit que la courroie de distribution était gonflée et qu’il fallait s’en occuper », raconte-t-il. Ni une ni deux, il prend rendez-vous avec un concessionnaire Peugeot. En attendant, il effectue une réclamation auprès du service client de Stellantis, qui lui octroie un numéro de dossier. « La personne que j’ai eue au téléphone m’a dit de ne plus faire circuler la voiture », continue Arthur. Un comble pour un modèle payé 18 000 € en 2022 et qui affiche 16 000 km au compteur ! De ce fait, Patricia et Arthur devront faire tracter leur auto jusque chez le concessionnaire. À leurs frais, car Stellantis n’a pour l’instant pas proposé le moindre arrangement…

Le moteur 1.2 Puretech turbo de Stellantis a beau avoir été élu « meilleur moteur de l’année » en 2015, 2016, 2017 et 2018, il semble surtout donner des sueurs froides à tous les garagistes d’Europe. Une affaire qui n’est pas sans rappeler celle des moteurs Renault 1.2 et leur propension à casser prématurément.

Alerte européenne

De ce fait, un premier rappel des blocs Stellantis a eu lieu : la Commission européenne a lancé une alerte le 20 novembre 2020, 14 pays étaient concernés. Cette alerte s’est matérialisée par un rappel de produits au niveau français sur le site officiel d’alerte de produits dangereux, RappelConso. Que ce soit pour Peugeot, DS ou Citroën, l’explication fournie est la même : « La pompe à vide peut être endommagée par l’abrasion du matériau de la courroie de distribution. Par conséquent, l’assistance au freinage pourrait être réduite ou perdue, augmentant ainsi le risque d’accident. »

Bien avant la rupture du moteur, l’aspiration des particules de courroie de distribution en décomposition entraînerait donc un défaut majeur… Il a été demandé à tous les possesseurs de Peugeot 208, 2008, 308, 3008, 5008 et Partner fabriquées entre mars 2013 et avril 2017 de « contacter le concessionnaire ». Idem pour les automobilistes équipés d’une DS3, DS4 ou d’une Citroën C3, C3 Picasso, C4, C4 Cactus, C4 Picasso et Berlingo.

Plus de 200 000 véhicules concernés

Mais bien que ce rappel ait été effectué de longue date, le problème semble perdurer sur des voitures fabriquées au-delà de 2017. Celle de Patricia date de 2021. Et parmi les quelque 6 000 membres recensés par la page Facebook « PSA 1.2 Puretech problèmes : courroie, surconsommation d’huile, moteur HS », ils sont nombreux à posséder des autos toujours garanties. Mais officiellement, il n’y aurait quasiment aucun souci pour Stellantis : « Dans des conditions de conduite spécifiques, certains clients peuvent être victimes d'une dégradation de la courroie de distribution due au vieillissement prématuré de l’huile, fait-on savoir depuis Poissy. Le fait d'avoir observé les intervalles d’entretien requis, les respects de l'utilisation de l'huile préconisée sont des points clés pour maintenir le bon état de la courroie de distribution. »

Officieusement, le constructeur et tout son réseau sont au fait des défauts inhérents à ce moteur. Selon un courrier daté du 21 décembre 2022 envoyé à des clients possesseurs d’un moteur Puretech chaotique, le signataire de la lettre, qui se présente comme le directeur de l’après-vente de Citroën, indique : « Le constructeur nous demande de mettre à jour le logiciel de votre Citroën C4 Cactus. » Curieuse entrée en matière que de parler d’un logiciel : à peine une ligne plus loin, le constructeur disserte longuement sur les soucis de courroie de distribution, les entretiens à effectuer avec la bonne qualité d’huile, etc.

Les problèmes de ce moteur Puretech pourraient bien être arbitrés par la justice. En France, un avocat, Christophe Lèguevaques, a annoncé qu’il évaluait l’opportunité d’assigner Stellantis devant les tribunaux. « J'ai noté une certaine récurrence dans les récits des incidents subis par les propriétaires de ces véhicules, écrit l’avocat. Toutefois, à ce jour, je ne peux pas encore garantir que nous lancerons l'action collective annoncée à l'automne. En effet, nous devons encore vérifier certaines questions de droit. »

Stellantis a récemment été mis en cause pour des problèmes inhérents aux moteurs diesels qui utilisent de l’AdBlue, un dispositif indispensable au fonctionnement du filtre à particules. Dans cette affaire que l’UFC-Que Choisir a décidé de porter à la connaissance de la Répression des fraudes, 88,14 % des témoignages recueillis portent sur des voitures badgées Peugeot ou Citroën.