Le problème des moteurs à essence Puretech de Stellantis qui cassent prématurément n’en finit pas de causer des tracas à ses utilisateurs. Tandis qu’un départ de feu a été observé sur une voiture, Stellantis continue de se dédouaner et de gagner du temps, en dépit de plaintes qui affluent désormais de toute l’Europe.

Il s’agissait d’une « super affaire » selon Salima, sa propriétaire. Achetée d’occasion en 2020 avec 60 000 kilomètres au compteur, cette Peugeot 308 1,2 l Puretech 130 était destinée à rouler sur l’autoroute tous les jours. Ce qu’elle a dignement fait jusqu’à fin 2022 : « À ce moment-là, elle a commencé à réclamer de l’huile », déplore la conductrice. L’année 2023 est ainsi celle de la consommation d’huile dans des proportions affolantes. Puis, en janvier 2024, à-coups et ratés à l’accélération deviennent légion. La courroie de distribution, très dégradée, est à changer selon la filiale du constructeur Stellantis and You : « Nous avons accepté de mettre 600 € de notre poche, la voiture a repris la route sans souci », poursuit Salima.

Départ de feu

Mais début octobre 2024, c’est le retour des tracas : la voiture se met à réclamer à nouveau du lubrifiant en grande quantité. Salima et son mari en remettent, puis Madame effectue un trajet avec l’auto qui est vraisemblablement le dernier : « J’ai vu de la fumée, y compris à l’intérieur du véhicule. J’ai arrêté la voiture et j’ai vu une petite flamme au niveau du catalyseur », raconte-t-elle. Appelés, les pompiers arrosent le véhicule avec de l’eau, l’incendie étant plus larvé qu’ardent. Que s’est-il donc passé ? Selon la « vidéo check » transmise par Stellantis, « une fuite de liquide de refroidissement a causé de la fumée », affirme un technicien. Les images vidéo sont pourtant tout à fait explicites : de l’huile est présente absolument partout dans le compartiment moteur ! En attendant une expertise de sa 308 qui fera foi, Salima ne souhaite qu’une chose : qu’on lui rembourse sa Peugeot, ce que la marque ne paraît pas disposée à faire pour l’instant.

Surconsommation d’huile et casses à répétition

L’histoire de la Peugeot 308 de Salima n’est pourtant pas un cas isolé. Son moteur à essence 1,2 l Puretech, aussi présent dans des Citroën ou des Opel, est en effet tristement célèbre pour sa surconsommation d’huile et ses casses à répétition. Selon l’avocat Christophe Lèguevaques, qui a décidé de porter l’affaire en justice, ce sont désormais 5 000 Français et 3 000 autres sur une liste d’attente qui ont décidé de s’associer à la procédure collective. Ce moteur Puretech semble n’épargner que peu de propriétaires : ils sont ainsi 42 900 à ce jour à être inscrits sur la page Facebook dédiée aux soucis de ce bloc ! Signalconso, la page web dévolue aux problèmes de consommation mise en place par la Répression des fraudes, précise avoir enregistré pour sa part « 546 signalements concernant les défauts de fiabilité du moteur Puretech » depuis décembre 2020.

Le 25 octobre dernier, Stellantis était censé faire une proposition à l’avocat des clients malheureux, de manière à éviter une longue procédure judiciaire. « Mais Stellantis demande un délai supplémentaire pour faire des propositions de prise en charge, indique Me Lèguevaques. On a le sentiment que le constructeur cherche à gagner du temps. Stellantis a un problème industriel, il doit être traité comme tel. »

Dédommager le moins possible

Seule avancée pour le moment : une légère évolution dans le vocabulaire choisi, puisque Stellantis reconnaît désormais que les moteurs Puretech fabriqués avant juin 2022 ont une « propension à une dégradation prématurée de la courroie de distribution ». Mais le constructeur semble continuer de rivaliser d’ingéniosité pour dédommager le moins possible ses clients : « Les dossiers qui nous ont été transmis sont incomplets, ne contenant que le numéro de VIN et le nom du client. L’absence d’éléments tels que les factures ou le motif de la demande retarde l’analyse des dossiers », fait-il savoir aujourd’hui. Stellantis refuse de livrer la proportion de moteurs Puretech affectés du même problème.