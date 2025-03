Le malheur des uns ne fait pas toujours le bonheur des autres. Les propriétaires de véhicules du groupe Stellantis équipés d’un moteur PureTech qui n’arrivent pas à revendre, ou très mal, leur véhicule peuvent en témoigner.

Les annonces alléchantes pullulent

Sur le site Autosphere.fr, sur les 501 annonces estampillées « occasions exceptionnelles », 400 concernent les marques Citroën, DS Automobiles et Peugeot. Quasiment toutes arborent un logo « Petit prix » ou « Petit loyer ». Pour encore attirer l’acheteur, le vendeur en ligne propose même une « garantie moteur 10 ans »… sous certaines conditions : « Les réparations doivent avoir été réalisées exclusivement dans le réseau agréé Stellantis. Pour les entretiens, ils peuvent être effectués chez tout professionnel automobile, à condition de respecter les préconisations du constructeur. »

Sur Autosphere, les voitures PureTech sont présentées avec un picto « Petit prix ».

Le 20 mars, le site de revente en ligne Leboncoin proposait quant à lui 50 050 annonces avec le terme « PureTech » dans son moteur de recherche. Et nombre d’entre elles affichaient un prix en baisse, matérialisé par une flèche verte dirigée vers le bas. Certaines ne mentionnent même pas l’appellation PureTech dans le titre, comme ce SUV Peugeot 5008 Allure de 2021 dont le vendeur omet ce « détail » dans sa présentation. Sur Lacentrale.fr, on trouve un Peugeot 3008 1.2 PureTech 130 de 2020 avec moins de 65 000 km à 13 480 €. C’est, selon le site, quasiment 2 400 € de moins que la cote réelle de la voiture. Une bonne affaire ? Pas forcément.

Cette annonce sur Leboncoin ne précise pas que la voiture est équipée d’un moteur PureTech.

Trop de risques

Un acheteur pourrait aisément céder à la tentation mais le risque est trop grand. Car même si les travaux de remise en conformité ont été réalisés (remplacement de la courroie de distribution, changement de l’huile…) en temps et en heure, le moteur PureTech peut avoir subi des dommages invisibles à l’œil nu avec notamment une segmentation fragilisée. Dès lors, si la courroie neuve peut tenir le coup, c’est le moteur lui-même qui risque de flancher après quelques milliers de kilomètres.

À moins d’être un expert en mécanique, de disposer de l’historique complet de l’entretien de la voiture, d’être fortement à l’écoute de sa voiture, d’accepter d’avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête et de prendre un risque financier important, on ne peut raisonnablement pas conseiller d’acheter une occasion équipée du moteur PureTech à courroie. D’ailleurs, même les professionnels refusent désormais de reprendre ces véhicules. La seule alternative envisageable pour un potentiel acquéreur serait d’acheter son occasion chez un professionnel qui proposerait une garantie spécifique de plusieurs années sur le moteur. Pratique qui ne semble pas à l’ordre du jour, comme nous avons pu le constater en appelant quelques concessions Citroën et Peugeot de la région parisienne qui proposaient des modèles concernés.

Quel moteur dans quelles voitures ?

Le moteur PureTech est proposé depuis 2016 sur de nombreux modèles des marques du groupe Stellantis. Nous dressons ci-dessous une liste des voitures qui en sont équipées. Et, pour savoir si la vôtre est concernée, vous pouvez ouvrir le bouchon de remplissage d’huile situé sur la gauche du moteur (quand on est situé en face). Le premier indice est de regarder si ce bouchon est intégré au cache en plastique qui recouvre le moteur. Si oui, c’est un moteur Gen3 à chaîne (monté depuis mi-2023 sur certains modèles du groupe), dans le cas contraire c’est un moteur à courroie. Pour confirmation, en ouvrant le bouchon on peut apercevoir la courroie de distribution.

À gauche un moteur PureTech Gen2 à courroie avec le bouchon de remplissage d'huile non intégré au cache plastique, à droite un nouveau moteur PureTech Gen3 à chaîne avec bouchon intégré au cache.

Ne m’appelez plus PureTech Depuis 2023, le groupe Stellantis a revu sa copie et propose une nouvelle version de son moteur qui remplace petit à petit toutes les anciennes mécaniques à courroie. Dans le même temps, le bloc essence a été débaptisé. Ainsi, depuis septembre 2024, les appellations commerciales sont simplifiées pour n’indiquer que la puissance, comme « 100 ch », « Hybrid 110 ch » ou encore « Hybrid 136e ». Cette troisième génération de moteur (EB2 Gen3) dispose désormais d’une chaîne de distribution et a, selon le constructeur, entièrement été repensée pour une meilleure fiabilité. Affaire à suivre.

Les modèles équipés d’un moteur PureTech Gen1 et Gen2 à courroie Citroën C1 de 2014 à 2022

C3 de 2012 à 2024

C3 Picasso de 2015 à 2017

C3 Aircross de 2015 à 2017

C-Elysée de 2016 à 2019

C4 de 2015 à 2018 et de 2020 à 2024

C4 Cactus de 2014 à 2020

C4 Picasso de 2016 à 2022

C4 Space Tourer de 2016 à 2022

Berlingo de 2016 à 2024

C5 Aircross de 2018 à 2024

C5 X de 2021 à 2025 DS Automobiles DS 3 de 2012 à 2024

DS 3 Crossback de 2019 à 2024

DS 4 de 2014 à 2018 et de 2021 à 2024

DS 7 Crossback de 2018 à 2022 Peugeot 108 de 2014 à 2022

208 de 2012 à 2024

308 de 2013 à 2024

508 de 2020 à 2023

2008 de 2013 à 2024

3008 de 2015 à 2024

5008 de 2015 à 2024

Partner de 2016 à 2024

Rifter de 2016 à 2024 Opel Corsa de 2019 à 2024

Astra de 2022 à 2025

Crossland et Crossland X de 2017 à 2024

Grandland et Grandland X de 2017 à 2024

Mokka de 22021 à 2024 Toyota ProAce City de 2019 à 2025 Les modèles équipés d’un moteur PureTech Gen3 à chaîne Alfa Romeo Junior 1.2 Hybrid 100/136 Citroën C3 1.2 Turbo 100

C3 1.2 Hybrid 100 e-DCS6

C3 Aircross 1.2 Turbo 100

C3 Aircross 1.2 Hybrid 136 e-DCS6

C4 1.2 Hybrid 100/136 e-DCS6

C5X 1.2 Hybrid 136 e-DCS6

C5 Aircross 1.2 Hybrid 136 e-DCS6 DS Automobiles DS3 1.2 Hybrid 136

DS4 1.2 Hybrid 136 Fiat Fiat Grande Panda 1.2 100

Fiat Grande Panda 1.2 Hybrid 100 DCT6

Fiat 600 1.2 Hybrid 100 DCT6

Fiat 600 1.2 Hybrid 136 DCT6 Jeep Jeep Avenger 1.2 Turbo T3 100 ch BVR6 e-Hybrid

Jeep Avenger 1.2 Turbo T3 136 ch BVR6 4xe Lancia Ypsilon 1.2 Hybrid 100ch eDCT6 Opel Corsa Hybrid 100 et 136 e-DCT6

Mokka 1.2 Turbo 136 BVM6

Mokka 1.2 Turbo Hybrid 136 e-DCT6

Frontera 1.2 Turbo Hybrid 100/136 e-DCT6

Astra 1.2 Turbo Hybrid 136 e-DCT6

Grandland 1.2 Turbo Hybrid 136 e-DCT6 Peugeot 208 1.2 Hybrid 100/136 e-DCS6

308 1.2 Hybrid 136 e-DCS6

408 1.2 Hybrid 136 e-DCS6

2008 1.2 Hybrid 100/136 e-DCS6

3008 1.2 Hybrid 136 e-DCS6

5008 1.2 Hybrid 136 e-DCS6

