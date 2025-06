Les véhicules neufs n’ont plus la cote depuis le début de l’année avec un marché en retrait de 8,2 %. Il faut dire que les prix se sont envolés. Selon notre étude, Peugeot et Dacia n’ont pas hésité à appliquer des hausses de plus de 20 % en 3 ans sur certains modèles.

Les constructeurs automobiles auraient-ils perdu la raison ? Alors que les études sur les prix des voitures neuves se succèdent ces dernières semaines, Que Choisir a effectué sa propre analyse sur les prix des voitures neuves. Il a été choisi de comparer les prix affichés en 2022 par rapport à ceux de 2025, soit sur un laps de temps de 36 mois qui équivaut à la durée moyenne d’un contrat de location avec option d’achat (LOA). Le seul événement réglementaire à signaler durant cette période est l’introduction du Global Safety Regulation 2 (GSR2) portant sur les équipements obligatoires qui aurait renchéri de 500 € en moyenne tous les véhicules neufs vendus à partir de juillet 2024. Les résultats obtenus (voir tableau) sont néanmoins significatifs à bien des égards.

La fin de la voiture à bas coûts Dacia

Tout d’abord, les prix des stars du marché découlent bel et bien d’une politique plus que d’un coût de revient. La meilleure illustration en est le prix de la Renault Clio : il est en baisse en 2025 par rapport à 2022 ! Le prix d’appel est plus bas de 200 €, la gamme entière (sur la foi des tarifs au catalogue) est légèrement meilleure marché qu’en 2022. Un fait rare qui trouve une explication simple : la Renault Clio est en fin de vie (elle sera remplacée fin 2025) et subit la concurrence frontale de la Peugeot 208. Afin d’inverser la tendance, Renault a décidé en mai 2025 de lancer une version avec un prix d’appel le plus bas possible (2 400 € sous le prix précédent) et de ne pas augmenter le reste de la gamme.

Une stratégie à l’opposé de celle poursuivie par la marque sœur Dacia avec sa Sandero, qui se vend très bien pour sa part. Selon nos constatations, le véhicule a vu son prix catalogue moyen progresser de 16,2 % en l’espace de 3 ans, alors que seul un restylage du logo sur la face avant est à signaler. La récente étude de l’Institut mobilités en transition sur les prix des voitures entre 2020 et 2024 confirme cet état de fait. Les auteurs, dont l’un est un ancien haut cadre du groupe Renault, font remarquer que la Dacia Sandero est l’un des modèles du marché ayant le plus fait progresser son prix ces derniers temps : +37 % entre 2020 et 2024. « Dacia assume son repositionnement de low cost à value for money [en avoir pour son argent] », indique l’étude. Une idée qui prédomine aussi lorsqu’il s’agit des prix du Dacia Jogger (+30,2 % en 3 ans !) ou encore du SUV Duster (+22,9 %), bien que ce dernier soit un tout nouveau véhicule par rapport à celui vendu en 2022. Autre preuve que Dacia pilote bel et bien ses tarifs : la Spring est, quant à elle, moins chère en 2025 qu’en 2022, car la citadine étant désormais privée de bonus, son public s’en est détourné.

Augmentation des marges

Peugeot n’est pas en reste. Alors que la marque revendique une montée en gamme afin de rivaliser avec Volkswagen, elle a surtout commencé par faire monter ses tarifs. Le Peugeot 3008 a vu son prix catalogue moyen augmenter de 10,7 % en 3 ans, certes après un changement de génération de véhicule intervenu en novembre 2023. Quant à la 308, son prix moyen a grimpé de 16,5 %, tandis que le prix d’appel a bondi de 29,3 % entre 2022 et 2025 ! L’arrivée de nouveaux moteurs hybrides sur la berline compacte n’explique pas tout : « Les déboires récents de Stellantis en termes de volumes attestent des limites d’une politique de pricing power [capacité d'une marque à augmenter ses prix sans affecter la demande, ndlr] poussée à outrance », note l’Institut mobilités en transition dans son étude.

Les groupes Stellantis et Renault font donc le choix d’augmenter leurs marges en premier lieu : « Renault group a rétabli le paiement d’un dividende depuis 2023 (au titre de l’exercice 2022). Ce dividende symbolise une nouvelle ère. Le taux de distribution augmentera progressivement et de façon disciplinée jusqu’à 35 % du résultat net », rappelle le document d’enregistrement universel 2024 du constructeur.

Alors qu’AAA Data, l’association qui se charge du traitement des statistiques automobiles en France, fait remarquer en juin 2025 que « Renault et Peugeot concentrent leurs ventes pour préserver rentabilité et compétitivité », celle-ci note un autre élément qui mérite d’être pris en compte : le marché du véhicule neuf est en berne en France depuis le début de l’année 2025 et « cette forte baisse concerne surtout le canal des particuliers, dont la part ne s’élève qu’à 40 % ». Les clients particuliers, que l’on oppose aux personnes morales que sont les entreprises, constituaient jusqu’à il y a peu environ 50 % des acheteurs de voitures neuves en France. Ce sont donc 10 % d’entre eux qui ne peuvent désormais plus s’offrir une auto sortie de concession et se sont tournés vers les voitures d’occasion.

Évolution des tarifs des voitures neuves les plus vendues en France entre 2022 et 2025*

Tarif base 2022 Tarif base 2025 Tarif moyen 2022 Tarif moyen 2025 Variation du tarif moyen Peugeot 208 16 400 € 21 150 € 27 623 € 29 934 € +8,3 % Renault Clio 17 100 € 16 900 € 22 464 € 21 821 € -2,8 % Dacia Sandero 10 990 € 12 990 € 13 655 € 15 867 € +16,2 % Peugeot 2008 24 150 € 27 500 € 33 489 € 34 387 € +2,6 % Dacia Spring 20 800 € 16 900 € 21 450 € 18 400 € -14,2 % Peugeot 308 25 700 € 33 250 € 34 511 € 40 236 € +16,5 % Dacia Jogger 15 490 € 18 500 € 17 549 € 22 855 € +30,2 % Peugeot 3008 32 720 € 38 990 € 41 120 € 45 525 € +10,7 % Dacia Duster 15 990 € 19 990 € 21 042 € 25 870 € +22,9 % Volkswagen Golf 30 685 € 30 740 € 37 387 € 40 416 € +8,1 %