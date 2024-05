Airbags défectueux

Deux défauts majeurs sur les airbags de marque Takata montés sur des Citroën et des DS pouvant entraîner des blessures aux occupants avant en cas de déploiement suite à un choc ont amené le groupe Stellantis à diligenter plusieurs rappels depuis 4 ans. Mais avec plus de 600 000 voitures concernées, il est difficile de faire réparer sa voiture rapidement.

Organe de sécurité, l’airbag est censé sauver des vies. Encore faut-il qu’il fonctionne correctement. Les propriétaires de certains modèles Citroën et DS (1) en savent quelque chose. L’histoire commence, en France, il y a presque 4 ans, en septembre 2020, avec un premier rappel concernant une défectuosité des airbags de marque Takata (2). L’affaire revient sur le devant de la scène en décembre 2023 puis en avril 2024 avec de nouveaux rappels. Depuis, nombre de propriétaires ont reçu au moins une lettre recommandée. Au total, plus de 600 000 voitures doivent repasser à l’atelier.

Quel est le problème ?

Les rappels alertent sur la détérioration du gaz propulseur du coussin gonflable dans le temps, due à une exposition à des températures élevées ou à une forte humidité. Le gaz défectueux peut alors mal réagir lors du déclenchement de l’airbag en cas d’accident et déployer le coussin avec une trop grande force, entraînant avec lui des particules métalliques alors projetées vers les occupants. Les voitures vendues dans le sud de la France sont particulièrement affectées. En 2020, le rappel concernait d’ailleurs surtout les voitures vendues outre-mer.

Embouteillage dans les concessions

Avec autant de modèles qui doivent retourner en concession, c’est le grand embouteillage dans les ateliers. Et lorsqu’on essaie de joindre un concessionnaire via la plateforme téléphonique dédiée, un message tourne en boucle : « Si vous appelez suite au courrier reçu à votre domicile concernant la campagne de rappel des airbags, tapez 1 », avant d’être automatiquement redirigé vers un téléconseiller. Mais, alors que la lettre intime aux propriétaires de « cesser immédiatement de conduire [leur] véhicule », il est difficile, dans les faits, d’obtenir un rendez-vous rapidement. Et même si au téléphone on promet un véhicule de courtoisie, l’attente pour un prêt est parfois assez longue ‒ il est aussi proposé de s’inscrire sur Internet pour disposer d’une « solution de mobilité ».

Ainsi, Colinem regrette, sur le forum de Que Choisir consacré à ce rappel, de n’avoir pu contacter le réparateur sélectionné avant le mardi suivant. Lui qui aurait dû recevoir un code pour accéder à un prêt de véhicule de courtoisie n’a rien et, après plus d’une semaine, aucune solution ne lui est proposée ni aucune date pour la réparation. Même son de cloche pour Maeva3131, qui n'a aucune nouvelle après plus d’une semaine.

Il faut dire que les garagistes sont pris d’assaut. Le remplacement des deux airbags (conducteur et passager avant) demande environ 2 h de travail. Une intervention pas toujours évidente à caler dans l’agenda, comme nous le confiera le responsable d’un garage Citroën de banlieue parisienne, qui précise néanmoins que pour le moment, le nord du pays est peu concerné. S’il dispose de suffisamment de temps pour se préparer à recevoir les clients, reste l’inquiétude d’obtenir assez de pièces de rechange et, surtout, à temps.

Lettre de rappel envoyée au possesseur d’une Citroën C3.

Peut-on conduire malgré tout ?

Le risque de blessures causées lors du déploiement des airbags défectueux est réel : des décès ont malheureusement été constatés aux États-Unis dans ces circonstances. Précisons qu’il ne s’agit pas d’un déclenchement inopiné, mais bien d’un déploiement trop puissant avec projection de particules métalliques lors d’un accident.

Quelle est la responsabilité du constructeur en cas d’accident ?

Le constructeur a une obligation générale de sécurité, conformément à l’article L. 421-3 du Code de la consommation. Il résulte de cet article que « les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ».

En cas de non-respect de cette obligation, le constructeur doit procéder à un rappel du produit pour prévenir des risques pour les consommateurs (art. L. 423-2 du Code de la consommation et art. R. 321-14-1 du Code de la route). En cas de dommage corporel suite à un accident avec une Citroën ou une DS dotée d’un airbag défectueux, la responsabilité du constructeur pourrait alors être engagée si le consommateur réussit à prouver qu’il n’a pas été tenu informé du fait que le produit était défectueux.

Quelles voitures sont concernées ?

Ce ne sont pas seulement certaines Citroën C3 et les DS3 qui sont concernées par ces rappels (lire encadré) et le rappel de fin 2023 concerne 5 modèles du groupe (C3, C4, DS3, DS4 et DS5). Selon nos informations, si le rappel d’avril 2024 ne concerne que les deux citadines C3 et DS3, c’est qu’elles représentent le plus gros volume et qu’il existe un risque de pénurie de pièces suite à ce rappel… il a donc fallu prioriser. Dans ce rappel, les constructeurs enjoignent les conducteurs à ne plus utiliser la voiture, ce qui a, mécaniquement, vite engorgé les concessions.

Comment savoir si je suis concerné ?

Lors d’une campagne de rappel de voitures, les constructeurs utilisent leurs fichiers clients pour envoyer leurs courriers en recommandé avec accusé de réception. Si vous avez acheté une voiture, neuve ou d’occasion, à un représentant de la marque, vous avez dû recevoir le courrier.

En revanche, pour une voiture d’occasion achetée à un particulier et si vous n’êtes jamais allé dans un garage de l’enseigne, il y a de fortes chances que vous soyez passé au travers des mailles du filet. Il faut donc soit vous rendre en concession, soit aller sur le site Internet de Citroën à cette adresse : www.citroen.fr/maintain/Recall-campaigns.html. Il suffit de renseigner le VIN (numéro d’identification du véhicule) indiqué sur votre carte grise (case E). Il se compose de 17 caractères et, pour Citroën, commence par VF7 ou VR7. Les clients peuvent également contacter le centre d'appel en France au (+33) 0805 980 402 ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et le samedi matin de 9 h à 12 h 30.

Bon à savoir Malgré le grand nombre de pièces partagées au sein de l’alliance Stellantis (encore PSA au moment des premiers rappels avec comme marques principales Citroën, DS et Peugeot), la marque Peugeot n’est pas concernée par ces rappels d’airbag Takata.

Liste des rappels concernant les airbags Takata 26 avril 2024 - Citroën C3 et DS3 Citroën C3 fabriquées entre le 9 avril 2009 et le 20 février 2017.

DS3 fabriquées entre le 26 juin 2009 et le 30 mai 2019. Motif du rappel Le propergol contenu dans les coussins gonflables du conducteur et du passager avant peut se détériorer avec le temps. Dans le cas d'un accident dans lequel les airbags se déploient, il pourrait se rompre avec trop de force, blessant les occupants du véhicule.

Codes du rappel : MN9 et MK7 1er décembre 2023 - Citroën C3, C4, DS3, DS4 et DS5 C3 fabriquées du 24 septembre 2008 au 21 février 2017.

C4 fabriquées du 2 février 2010 au 20 mai 2018.

DS3 fabriquées du 5 décembre 2008 au 30 mai 2019.

DS4 fabriquées du 5 mai 2010 au 3 février 2017.

DS5 fabriquées du 30 juin 2010 au 9 février 2018. Motif du rappel La structure des airbags du conducteur et du passager avant peut se détériorer. Si les coussins gonflables se déploient, cela pourrait entraîner la projection de fragments du gonfleur blessant les occupants du véhicule.

Code du rappel : JGU 17 octobre 2023 - Citroën C3 et DS3 Citroën C3 et DS3 des années 2009 à 2017. Motif du rappel La structure des airbags du conducteur et du passager avant peut se détériorer. Si les coussins gonflables se déploient, cela pourrait entraîner la projection de fragments du gonfleur blessant les occupants du véhicule.

Code du rappel : JZD 16 septembre 2020 - Citroën C3, C4, DS3, DS4 et DS5 C3 fabriquées du 2 septembre 2009 au 10 février 2017.

C4 et DS4 fabriquées du 26 avril 2012 au 12 avril 2017.

DS3 fabriquées du 14 octobre 2009 au 9 février 2017.

DS5 fabriquées du 21 novembre 2011 au 17 février 2017. Motif du rappel Le gonfleur de l’airbag peut subir une altération matérielle au fil du temps après une exposition prolongée à l’ humidité et/ou à des températures élevées. En cas de déploiement d’un coussin gonflable, la pression interne excessive peut provoquer une rupture du corps du gonfleur et des fragments métalliques peuvent traverser le matériau du coussin, causant des blessures aux occupants.​​​​​

Codes du rappel : GYB, GYC et GYY