Rappel des airbags Takata

L’affaire du rappel des airbags diligenté par Stellantis pour les marques Citroën et DS3 Automobiles pour les modèles C3 et DS3 est la suite d’une longue histoire qui dure depuis une dizaine d’années. Une histoire loin d’être terminée d’ailleurs. Depuis le 22 avril 2024, c’est au tour du constructeur Seat d’adresser un courrier à certains de ses clients.

Au moins 15 marques concernées

Jean-Michel a reçu un courrier émanant du constructeur espagnol lui intimant de prendre rendez-vous pour le remplacement de l’airbag de sa voiture, une Seat Altea Freetrack 2.0 TDI 170 ch de 2010. La cause est la même que pour Citroën et DS Automobiles : « Le boîtier contenant le gaz propulseur de cet airbag pourrait éclater. » Et la missive de préciser que « cette réaction peut être due à une dégradation du gaz propulseur en raison d’une forte humidité de l’air et de variations importantes de la température ». Après Citroën et DS Automobiles, c’est donc au tour de Seat de lancer une campagne de rappel cette année.

Le courrier de rappel envoyé par Seat.

Ils sont malheureusement loin d’être les seuls. Depuis mars 2024 (après un premier rappel en 2021), BMW fait revenir plus de 20 000 modèles de Série 1, Série 3 et X3 en France. Avant eux, en 2019, ce sont Ford et Honda qui ont rapatrié des voitures en atelier. Audi, Mazda et Toyota ont, eux, procédé à des rappels jusqu’en 2020. Pour Land Rover, Skoda et Volkswagen, c’était en 2023. Au total, ce sont a minima 15 marques qui sont concernées pour plus d’une centaine de modèles de voitures (voir encadré). Il faut dire que la société japonaise Takata, à l’origine du défaut et qui a fait faillite en 2017, a installé plus de 100 millions d’airbags dans des voitures du monde entier.

Un risque de déclenchement intempestif minime mais réel

Si les rappels se succèdent depuis tant d’années, c’est que certains véhicules semblent être passés entre les mailles du filet, nous confie un constructeur qui souhaite rester anonyme tant le sujet est sensible ‒ rares sont ceux qui veulent bien s’exprimer. Il précise que le risque de déclenchement intempestif existe bel et bien, même si au regard du nombre de véhicules concernés, il est très minime. Cela concernerait surtout les endroits les plus chauds et humides de la planète. Pour preuve, Me Charles-Henri Coppet, avocat spécialiste en droit du dommage corporel chez Coppet Avocats, accompagne 6 victimes et familles de victimes d’airbags défectueux en Guadeloupe. Trois d’entre elles sont décédées depuis mai 2022 parmi les cas recensés liés à un airbag défectueux. « L’explosion de cet airbag peut par ailleurs se produire sans choc, sans accident. Une conductrice est décédée en mai 2023 au volant de sa C3 suite à l’explosion de son airbag sans motif déclencheur », déplore l’avocat.

En revanche, alors que les conditions climatiques sont similaires sur l’île voisine de la Martinique, aucun incident grave n’a, pour le moment, été recensé ou identifié comme étant lié au déclenchement intempestif d’un airbag. Ce qui peut laisser penser qu’outre les conditions climatiques, la prise en charge du problème par le constructeur est d’une importance capitale. Me Charles-Henri Coppet indique ainsi que certaines victimes n’ont reçu un premier courrier de rappel qu’après le décès de leur proche et que d’autres n’ont toujours rien reçu, que ce soit par envoi simple ou en recommandé.

Dès lors, il est judicieux de s’inquiéter du niveau de sécurité des véhicules d’occasion surtout s’ils proviennent, pour la métropole, de pays plus chauds comme l’Espagne ou le Portugal. Il est aussi plus qu’important de se rapprocher du constructeur pour savoir si votre voiture est concernée par un de ces multiples rappels. Pour ce faire, nombre d’entre eux proposent sur leur site Internet une page d’identification avec le numéro VIN de la voiture (case E sur le certificat d’immatriculation) permettant de savoir si oui ou non le véhicule doit repasser au garage. Et, en cas de doute ou d’impossibilité d’accéder à Internet, il est toujours possible de solliciter son concessionnaire.

Une intervention plus ou moins rapide

Malheureusement, une fois la prise de contact établie avec le constructeur, ce n’est pas toujours simple. Si tout s’est bien passé pour Jean-Michel qui nous confie que le remplacement de l’airbag de sa Seat Altea a été réalisé en 1 h 20 seulement une semaine après la réception du courrier et sans qu’aucuns frais ne lui soient facturés, le traitement n’a pas été le même pour Élisabeth, une habitante de Montpellier. Propriétaire d’une Citroën C3 concernée par le dernier rappel de la marque, elle ne comprend pas le manque d'informations et d'anticipation au regard du nombre de voitures impactées. 15 jours après la prise de contact, elle apprenait que son garage était en rupture de pièces, en attente de livraison. Prévue pour quand ? Mystère. En attendant, elle n’a pu obtenir de voiture de prêt et se voit dans l’obligation de continuer à utiliser sa voiture. Pas très rassurant pour elle qui habite dans le sud de la France. Même son assurance ne peut lui octroyer un véhicule de prêt car il ne s’agit ni d’un accident ni d’un vol. Sa compagnie consent toutefois à la faire transporter au garage lorsque la réparation sera enfin programmée.