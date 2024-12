Vous vous demandez comment fonctionne une voiture électrique ? Son moteur convertit l’énergie électrique en énergie mécanique, donc en mouvement. Il est composé d’un stator et d’un rotor. Le premier utilise l’énergie de la batterie pour créer un champ magnétique qui fait tourner le second. Il existe deux types de moteurs : les synchrones et les asynchrones, aussi appelés « à induction ». Pour éviter de recourir aux terres rares, des constructeurs (Renault, BMW…) remplacent l’aimant permanent au niveau du rotor par un rotor bobiné, plus complexe.

La batterie stocke l’énergie

À ne pas confondre avec la batterie de servitude (12 V), l’unité de stockage principale de l’énergie, ou batterie haute tension (plusieurs centaines de volts), est composée de modules, de cellules, d’électrodes et d’une « chimie » à l’état liquide ou solide. Elle représente le composant le plus coûteux d’un véhicule. En général, elle est garantie 8 ans ou 160 000 km par les constructeurs, dans la limite de 70 % de sa capacité. La technologie lithium-ion (Li-ion) reste la plus répandue. Cette catégorie inclut plusieurs variantes avec des chimies différentes, comme le lithium nickel-manganèse-cobalt (Li-NMC), le lithium-polymère (Li-Po), le lithium-fer-phosphate (LFP ou Li-Fe), le lithium-métal-polymère (LMP), le lithium-soufre (Li-S) ou le lithium-air (Li-air). Enfin, on attend beaucoup de la solution sodium-ion (Na-ion) pour faire baisser les prix des véhicules.

L’énergie est récupérée à la décélération

Le freinage régénératif produit de l’électricité à partir de l’énergie cinétique issue du freinage et des décélérations pour recharger partiellement la batterie. Cette technologie exploite un principe bien connu : lorsqu’un moteur électrique tourne dans le vide, il se transforme en générateur. Ainsi, quand on appuie sur la pédale de frein ou qu’on lève le pied de l’accélérateur, le moteur cesse d’être alimenté en électricité. Il continue cependant à tourner, entraîné par les roues, et génère alors de l’électricité. Celle-ci est stockée dans la batterie et augmente un peu l’autonomie. Certaines voitures permettent de régler la puissance du freinage régénératif via des palettes au volant ou sur le sélecteur dédié.

Le chargeur embarqué pilote la puissance

Connu sous l’acronyme OBC (pour On Board Charger), le « chargeur embarqué » convertit le courant alternatif (AC) du réseau en courant continu (DC) afin qu’il soit stocké par la batterie. Il a aussi pour fonction de gérer la puissance de charge suivant la tension, l’intensité et le type de courant disponibles. On trouve des chargeurs monophasés de 3,7 et de 7,4 kW, et des triphasés de 11 à 22 kW. La majorité des véhicules propose 7,4 kW ou 11 kW. Plus le chargeur est puissant, plus on fait vite « le plein », à condition d’avoir une borne adaptée. Par exemple, si on branche une voiture avec une batterie de 60 kWh et un chargeur embarqué de 11 kW à une borne urbaine de 22 kW, il faudra un peu moins de six heures pour la « regonfler » (la puissance de charge est bridée à 11 kW). Sur le même véhicule, un chargeur embarqué de 22 kW divisera le temps par deux. Mais un tel outil est inutile pour la charge rapide réalisée sur des bornes, qui délivrent directement du courant continu (DC) – c’est aussi pourquoi les voitures acceptent une puissance au-delà de 22 kW en DC. Le pic maximal, qui dépend de chaque modèle, se situe en général entre 85 et 300 kW.

