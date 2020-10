© Valikalina/AdobeStock Malus écologique Les véhicules taxés au poids

Après plusieurs hésitations, le malus au poids sera finalement bien au programme de 2021. Au 1er janvier, les véhicules de plus de 1 800 kg, hors électriques et hybrides, seront taxés. Un malus bienvenu qui concernera principalement les SUV, ces voitures lourdes à l’empreinte écologique particulièrement forte. Mais peu de ces modèles seront finalement taxés. Explications.

10 € par kilo au-delà de 1 800 kg. C’est la nouvelle taxe qui viendra s’ajouter au prix des voitures à partir de janvier 2021. Cette taxe au poids, initiée par la Convention citoyenne pour le climat (CCC) en juin dernier et reprise par le gouvernement, a pourtant failli ne pas voir le jour. Alors que la CCC proposait un seuil à partir de 1 400 kg, celui-ci avait été relevé à 1 700 kg avant que la mesure soit abandonnée. Puis de réapparaître et d’être validée pour les véhicules pesant plus de 1 800 kg. Sont logiquement exclus les véhicules hybrides rechargeables ou électriques. Ceux disposant de 7 places seront moins fortement taxés, sans que l’on sache aujourd’hui dans quelle mesure. Pour le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, cette taxe « envoie un signal aux Français en disant que les véhicules trop lourds, ce n'est pas bon pour la planète, ça use les routes, ça émet davantage de CO 2 ».

Les SUV de plus de 1 800 kg : seulement 2,2 % des ventes

En France, cette taxe au poids va surtout concerner les SUV de marques étrangères comme le Volvo XC60 B5 AWD 235 ch Geartronic 8 que nous avons pesé à 1 974 kg et qui demandera donc de débourser 1 740 € supplémentaires à l’achat. Ce sera plus pour un Mercedes GLE 350 d 9G-Tronic 4Matic qui affiche 2 315 kg sur la balance (taxe de 5 150 €).

Ces modèles restent toutefois assez marginaux dans les ventes de voitures neuves en France. Les véhicules de plus de 1 800 kg représentent, selon les données de l'Agence de la transition écologique (Ademe), seulement 38 386 ventes en 2019 (sur plus de 2 millions). Soit moins de 2 % du marché automobile.

Autre constat, les marques françaises ne seront quasiment pas concernées par cette mesure. Le Peugeot 5008 2.0 BlueHDi 150 S&S BMV6, l’un des SUV Français les plus lourds, ne pèse que 1 680 kg. De même, le Renault Koleos Blue dCi 190 4x4 X-tronic All Mode 4x4i échappe de peu à ce malus avec un poids de 1 770 kg.