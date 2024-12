Pas si simple de conjuguer véhicule électrique et centre-ville ! La recharge sur des bornes publiques peut revenir cher, et faire installer une prise sur sa place de parking, prendre des allures de parcours du combattant. Tout comme les habitations, les parcs de stationnement des cœurs de ville sont le plus souvent collectifs et administrés par une collectivité avec son propre règlement. Pourtant, il existe un chemin : celui du droit à la prise.

Droits et obligations des résidents

En France, la recharge pour les voitures électriques est protégée par la loi. Le texte relatif à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 garantit aux résidents le droit de solliciter la pose de bornes dans les copropriétés, à certaines conditions. Ainsi, tout propriétaire ou locataire d’un appartement avec un emplacement de parking privatif peut demander l’autorisation d’y mettre en place une structure ad hoc, sous réserve de respecter la procédure prévue (1), notamment en informant au préalable le syndic de copropriété.

De son côté, la copropriété a l’obligation de répondre dans un délai raisonnable et de manière équitable, en prenant en compte les intérêts de tous les occupants. Cela peut impliquer des discussions sur l’emplacement des équipements, le mode de financement et les aspects