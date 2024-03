En application du décret n° 2024-102 du 12 février 2024, les modalités d’attribution de la prime à la conversion ont évolué. Principaux changements : la baisse du montant et l’évolution de certains critères à respecter.

Baisse de 1 000 €

Il y a eu les balladurettes en 1994, puis les juppettes l’année suivante. La prime à la conversion, instaurée en 2008 et d’abord baptisée « aide à l’acquisition des véhicules propres », permet d’obtenir une aide financière pour l’achat d’une voiture propre sous conditions de revenus et de mettre à la casse une voiture de plus de 10 ans.

D’année en année, les conditions d’attribution se sont durcies, et tout comme le bonus écologique, c’est encore le cas en 2024. Désormais, pour l’achat d’une voiture, le montant de la prime à la conversion est diminué de 1 000 €. Il passe ainsi à :

5 000 € maximum (au lieu de 6 000 €) pour l’achat d’une voiture électrique ;

3 000 € (au lieu de 4 000 €) pour l’acquisition d’une voiture particulière d’occasion qui utilise l’essence, le gaz naturel, le GPL, l’éthanol ou le superéthanol.

Pour les revenus les plus élevés, ces montants passent respectivement à 1 500 € (au lieu de 2 500 €) et 500 € (contre 1 000 €).

La deuxième évolution notable concerne le revenu fiscal de référence (RFR), qui a été modifié avec l’introduction de la notion de gros rouleurs, applicable aux ménages dont la distance entre le domicile et le lieu de travail est supérieure à 30 km ou ceux effectuant plus de 12 000 km par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel. Ainsi, la prime la plus élevée peut être allouée aux foyers les plus modestes au RFR de moins de 7 100 € ou aux gros rouleurs avec un RFR inférieur à 15 400 € (au lieu de 14 089 €). Ensuite, au-delà d’un revenu de référence de 24 900 € (22 983 € avant le 15 février), la prime n’est plus attribuée.