Autonomie des voitures électriques Des promesses non tenues

Les constructeurs de voitures électriques enjolivent leurs données sur l’autonomie des batteries et la puissance de charge. Notre test le prouve.

Autonomie • Plus faible qu’annoncée

L’autonomie est au cœur des préoccupations des électro-automobilistes. Pour preuve, cette dernière constitue l’un des principaux critères de choix d’une voiture électrique. Il faut alors se fier aux données des constructeurs. Et c’est là que le bât blesse. La raison ? Il y a une différence substantielle entre la valeur annoncée et la réalité : jusqu’à 33,4 % d’écart (pour la Volkswagen id.4 299 ch GTX), selon nos mesures (lire tableau ci-dessous) ! De quoi avoir une mauvaise surprise lors d’un long trajet. La faute à un protocole d’homologation (WLTP) qui ne reflète pas les conditions réelles d’usage, comme le montrent les résultats de nos tests menés sur 20 véhicules.



Autonomie mesurée Autonomie annoncée Écart Hyundai Kona Electric 64 kWh 204 ch 436 km 484 km 9,9 % Kia EV6 229 ch 470 km 528 km 11 % Honda e Advance 17” 180 km 205 km 12,2 % Mercedes EQA 250 350 km 402 km 12,9 % BMW i4 eDrive40 340 ch BVA 493 km 572 km 13,8 % Mazda MX-30 e-Skyactiv 145 ch électrique 171 km 200 km 14,5 % MG ZS EV Luxury 224 km 263 km 14,8 % Audi e-tron GT 476 ch quattro 370 km 448 km 17,4 % Fiat 500C e 118 ch 247 km 300 km 17,7 % Ford Mustang Mach-E 99 kWh 351 ch 450 km 550 km 18,2 % Renault Twingo E-Tech Électrique 154 km 190 km 18,9 % Dacia Spring Confort Plus 185 km 230 km 19,6 % Opel Combo-e Life L1 136 ch 50 kWh 218 km 275 km 20,7 % Skoda Enyaq iV 80 397 km 509 km 22 % Peugeot e-2008 électrique 136 ch GT 264 km 340 km 22,4 % Volvo XC40 Recharge Twin AWD 408 ch 1EDT 313 km 414 km 24,4 % Aiways U5 Premium 150 kW 293 km 400 km 26,8 % Tesla Model Y Grande Autonomie AWD 371 km 507 km 26,8 % Citroën ë-C4 136 ch Automatique Shine 262 km 360 km 27,2 % Volkswagen ID.4 299 ch GTX 311 km 467 km 33,4 %

Puissance de recharge • Des valeurs trompeuses

La puissance de charge constitue l’autre axe majeur de communication des fabricants. Elle conditionne en effet la rapidité de « remplissage » de la batterie, donc la durée des arrêts indispensables pour faire le « plein » d’électricité. Mais attention, la valeur indiquée peut être trompeuse, car la charge ne s’effectue jamais tout le temps à son maximum. Recharger une batterie, c’est comme remplir un verre. D’abord, on ouvre le robinet en grand afin de profiter d’un bon débit, puis on réduit au fur et à mesure le filet d’eau jusqu’à arriver à ras bord. Sinon ? Sinon, ça déborde.

Lors de la charge d’une Renault Megane E-Tech (absente du tableau), nous avons mesuré une puissance maxi de 121 kilowatts (kW) quand la batterie est vide. Celle-ci décroît ensuite régulièrement. Lorsque la batterie est chargée à 10 % de sa capacité, la puissance a déjà chuté d’environ 10 kW. Ensuite, elle tombe à 90 kW après 10 minutes, à 65 kW après 20 minutes et à seulement 55 kW après 30 minutes. Nos relevés prouvent aussi que les marques enjolivent leurs chiffres. Dans notre exemple, la puissance maxi est annoncée à 130 kW.