Consommation des voitures

La Commission européenne a relevé les consommations réelles de centaines de milliers de véhicules et les a comparées aux données d’homologation : si essence et diesel consomment 21,2 % de plus qu’annoncé par les constructeurs, les hybrides rechargeables témoignent de chiffres mensongers quel que soit le constructeur.

Les voitures consomment toujours moins sur le papier que sur route, l’affaire est connue depuis longtemps. Bruxelles a toutefois voulu s’assurer que la méthode de mesure des consommations introduite en 2018, le WLTP, s’avère plus efficace que le précédent système, NEDC. Il faut se souvenir en effet que la norme d’homologation NEDC était vertement critiquée pour son caractère peu en rapport avec des conditions réelles de roulage. La Commission européenne a corrigé le tir en imposant, avec le WLTP, un test doté d’accélérations franches et de vitesses à atteindre en rapport avec les limitations en vigueur dans la plupart des pays. Néanmoins, l’absence de mise en fonctionnement de la climatisation ou encore la plage de températures dans laquelle se déroule le test sont autant de facteurs, parmi d’autres, qui contribuent à éloigner le WLTP d’une expérience réelle de conduite.

La Commission européenne s’est ainsi procuré les données réelles de consommation de 988 231 voitures vendues neuves en 2021 (soit 10,6 % du marché). Bruxelles a eu accès aux données électroniques embarquées des véhicules, soit par le biais de la technologie « over the air » (interrogation des calculateurs à distance), soit à l’occasion d’une maintenance effectuée par un professionnel de l’automobile. Après étude, il s’est avéré que 617 194 données étaient exploitables, ce qui représente un panel tout à fait substantiel.

Et sans surprise, les moteurs à essence consomment bien plus que ce que pourraient laisser supposer les publicités : +23,7 % de sans-plomb consommé en moyenne, soit 1,51 l/100 km, tandis que les diesels témoignent, pour leur part, d’un appétit 18,1 % plus élevé. Les véhicules purement thermiques ont donc une consommation supérieure de 21,2 % en moyenne par rapport aux chiffres officiels. La Commission européenne fait observer que le caractère forcément artificiel d’un test effectué en laboratoire sur des bancs à rouleaux n’est pas la seule explication à de tels pourcentages de dérive. Les masses des véhicules sont aussi bien souvent supérieures à celles déclarées lors de leur homologation. Les auteurs de l’étude se sont aperçus que les voitures à essence pèsent en moyenne 6,6 % de plus, tandis que les diesels ont un embonpoint supérieur de 7,3 % par rapport aux données sur le papier. Deux chiffres qui ont leur importance.

Palmarès des marques

Plusieurs points sont à retenir lorsque l’on s’intéresse au palmarès par marque. Il apparaît tout d’abord que les constructeurs qui s’arrangent le moins avec la réalité sont en général les asiatiques : les plus vertueux dans leurs déclarations ‒ sur les seuls moteurs thermiques ‒ sont respectivement Suzuki, Toyota et Mazda. La plus grande marque du groupe Volkswagen, à savoir Volkswagen, est aussi celle du groupe qui affiche la plus faible différence entre théorie et pratique : +15,9 % de consommation pour les essence et diesels. Citroën (+15 %) et Peugeot (+16,6 %) font, elles aussi, partie des marques dont les chiffres de consommation théorique ne sont pas trop éloignés de la réalité. Tout le contraire de l’alliance Renault-Nissan dans son ensemble. Si Ferrari et Alfa Romeo sont les marques les plus en décalage avec la réalité, les chiffres de consommations réelles recueillis sur les Dacia, Renault et Nissan laissent pantois. Dacia se veut la marque championne des économies ? Les automobilistes en sont quittes pour une consommation 28,4 % plus élevée que la valeur officielle. Renault n’est pas en reste (+27,8 %), tout comme Nissan (+26,1 %) !

Gouffre pour les hybrides rechargeables

Le tableau ci-dessous ne prend pas en compte les données de consommations relevées sur les voitures hybrides et hybrides rechargeables. La Commission européenne a cependant mis en lumière le gouffre qui sépare le laboratoire de la réalité. Les hybrides rechargeables consomment 250,5 % de plus qu’en théorie ! Bruxelles y voit des émissions de CO 2 3,5 fois supérieures aux valeurs d’homologation. Un scandale relatif, car connu et attendu des caciques de la Commission : le système WLTP devrait être amendé en 2025 et 2027 afin que les consommations des hybrides soient homologuées correctement.

La Commission européenne compte renouveler cet exercice prochainement et se satisfait d’avoir quelque peu solutionné le problème du caractère factice du précédent cycle d’homologation NEDC : « En 2017, la différence entre les émissions de CO 2 réelles et celles mesurées en NEDC avaient atteint 40 % », rappelle Bruxelles.

Consommations moyennes relevées en 2021 (source : Commission européenne)