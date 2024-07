Vous ne comprenez rien aux valeurs qui décrivent les performances des voitures électriques ? La réglementation européenne devrait venir à votre secours. Selon le texte qui sera appliqué le mois prochain en Europe, « les batteries des véhicules électriques rechargeables sont accompagnées d’une documentation indiquant les valeurs des paramètres de performance électrochimique et de durabilité ». Ces paramètres sont, entre autres, les suivants : capacité nominale de la batterie, puissance, résistance interne, rendement énergétique aller-retour (aptitude de la batterie à fournir de l’énergie électrique comparée à l’énergie nécessaire pour la recharger) et surtout « durée de vie prévue dans les conditions de référence pour lesquelles elle a été conçue ». Autant de données fondamentales dans le fonctionnement d’un accumulateur qui ne seront hélas pas contrôlées par un tiers. Il revient en effet au constructeur automobile de déclarer ces paramètres et de les communiquer, sans qu’aucune autorité ne vienne faire œuvre de contrôle. Des déclarations fallacieuses sont donc à craindre.

Mais au-delà de l’honnêteté des uns et des autres, comme c’est déjà le cas sur l’autonomie des voitures électriques, se pose un problème majeur. Les constructeurs n’ont globalement que faire de cette réglementation. Seuls Renault et Volkswagen sont parvenus à fournir des réponses à nos questions. « Les interlocuteurs […] semblaient découvrir l’information », confie ainsi l’un des responsables d’une grande association de concessionnaires automobiles sollicité par nos soins. À moins d’un mois de l’échéance !

Passeport batterie en 2027

Les informations sur les batteries des voitures neuves du groupe Volkswagen « seront indiquées sur une feuille lors de la production du véhicule, indique la filiale française du constructeur, celle-ci sera présente dans le véhicule à sa sortie d’usine ». Quant au groupe Renault, il devrait procéder peu ou prou de la même manière : « Un onglet additionnel est généré dans notre outil lors de la préparation du dossier de livraison concernant les paramètres de performance et de durabilité de la batterie de traction. Ce document est remis lors de la livraison administrative et l’on s’assure qu’il est bien en possession du client lorsqu’il signe la fiche de livraison », explique-t-on depuis Boulogne-Billancourt. Sans doute livrées telles quelles sans autre forme d’explication, les données sur les batteries risquent cependant de ne guère renseigner les profanes outre mesure.

La mise en place de l’obligation réglementaire d’août 2024 n’est qu’une première étape. Au 18 février 2025, les constructeurs seront également tenus de déclarer l’empreinte carbone de leurs batteries, ce qui donnera lieu à l’établissement de classes de performance. Chaque batterie devra ainsi appartenir à une classe donnée à compter du 18 août 2026. Et en février 2027, entrera en application le fameux « passeport batterie » : chaque accumulateur se verra affublé d’un QR code qui devrait permettre à tous, grand public comme professionnels de l’auto, d’y trouver les informations nécessaires à sa bonne utilisation et à sa maintenance.