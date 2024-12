Il existe un grand nombre de solutions de paiement : directement à la borne, sur une application dédiée, ou encore via une carte RFID sans contact. Voici notre sélection pour regonfler votre batterie sans contraintes et au meilleur prix.

Même si, désormais, tout nouveau point de rechargement doit intégrer un terminal de carte bancaire, mieux vaut être pourvu de plusieurs cartes ou applications dédiées lorsque l’on souhaite effectuer de longs trajets sans trop de contraintes ni de risque. Constructeurs automobiles, opérateurs de structures de charge (qui assurent la maintenance, l’assistance et la supervision de la borne) et opérateurs de mobilité (qui donnent les moyens d’accès à la recharge) offrent chacun leur solution, certains pouvant remplir plusieurs missions. Un joyeux bazar, avec des prix très fluctuants d’une borne à l’autre et un manque flagrant de lisibilité.

Les carburants fossiles sont seulement distribués par les grands pétroliers, par les supermarchés et par quelques stations indépendantes. Les opérateurs de recharge, en revanche, se comptent par centaines. En France, RTE, filiale d’EDF, transporte l’électricité. Celle-ci est ensuite distribuée à une quinzaine de gestionnaires (dont Enedis), qui la revendent à divers fournisseurs. Ces derniers peuvent commercialiser eux-mêmes les kilowattheures (kWh) ou transférer cette compétence à des opérateurs de mobilité. Enfin, Renault, Peugeot et consorts ont également leur propre