Quand on souhaite maîtriser le budget énergie de sa voiture électrique, mieux vaut éviter de recharger en dehors de chez soi. En se raccordant en priorité sur sa propre wallbox, on peut piloter les charges en fonction du coût du kilowattheure (kWh), et uniquement de celui-ci – à condition, bien sûr, d’avoir choisi au préalable une puissance de compteur adaptée et souscrit le bon abonnement. En effet, dès lors que l’on branche régulièrement son véhicule sur son réseau domestique, il faut privilégier les tarifs heures pleines/heures creuses. Même si les tranches horaires les moins onéreuses sont très fractionnées, il est aisé de programmer les phases de recharge de son auto depuis l’écran multimédia qu’elle intègre ou via l’application dédiée du constructeur. Ainsi, avec un prix du kWh estimé entre 0,13 et 0,19 cts, le plein d’électrons (modèle équipé d’une batterie de 50 kWh environ) coûte entre 5 et 8 €.

En ville, le temps d’une pause

Il est également possible de profiter de « temps masqué », c’est-à-dire de moments de pause (déjeuner, courses, sport, rendez-vous professionnel…), pour recharger son véhicule électrique à moindres frais. Dans ce cas, on essaiera de repérer les stations les