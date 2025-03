ACTION UFC-QUE CHOISIR

L’UFC-Que Choisir dévoile aujourd’hui une nouvelle étude (1) qui confirme que la voiture électrique est une alternative économiquement avantageuse sur le long terme, dans un contexte où elle représente en outre une solution plus respectueuse de l’environnement. Cependant, cette vérité repose sur deux conditions essentielles et cumulatives : le maintien des aides à l’achat et un prix de l’électricité abordable. Or, ces deux piliers sont aujourd’hui fragilisés par des décisions gouvernementales qui pénalisent les consommateurs et compromettent la transition.