Plus de 100 000 substances chimiques ont envahi notre quotidien. Le règlement européen censé les encadrer est mis à mal par l’industrie, qui manœuvre auprès des instances communautaires et entrave l’expertise scientifique sur les molécules dangereuses. Enquête.

Le 20 février 2024, un Pacte industriel européen a été signé en catimini. Ni la presse ni les associations n’ont été conviées à ce high level event (« événement de haut niveau »). Informés par une fuite, journalistes et militants écologistes sont restés devant la grille de l’immense complexe industriel de BASF, numéro un mondial de la pétrochimie, à Anvers (Belgique), où se tenait la réunion. À l’intérieur, 73 patrons de la métallurgie, de la chimie, du ciment, du textile, des cosmétiques ou encore des biotechnologies ont reçu les chefs de l’exécutif de l’Union européenne (UE) : Ursula von der Leyen, à la tête de la Commission, et Alexander De Croo, le Premier ministre belge (dont le pays présidait alors l’UE), accompagnés de parlementaires allemands, néerlandais et belges. En marge, un « rapide échange » sur diverses limitations « contraignantes » était à l’ordre du jour… Le lieu est un symbole de la puissance industrielle de l’Europe, mais aussi l’un des endroits les plus pollués du continent. Quant aux participants, ils illustrent la proximité entre les multinationales et les institutions européennes. Puissance et connivence : deux explications