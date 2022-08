 Substances nocives dans les fournitures scolaires

Six ans après notre premier test aux conclusions très alarmantes, nous avons fait analyser 6 catégories de fournitures scolaires communément présentes dans les trousses des enfants, collégiens ou lycéens : les stylos-billes, les rollers ou stylos gels effaçables, les cartouches d’encre pour stylos plume, les feutres, les surligneurs et les crayons de couleur. Les jeunes utilisateurs étant susceptibles de se mettre de l’encre sur les doigts et de mâchouiller leurs crayons, nous avons voulu savoir s’ils risquaient toujours d’être exposés à des substances nocives et notamment des allergènes cutanés, des cancérogènes ou des perturbateurs endocriniens.