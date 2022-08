Six ans après notre première alerte sur les fournitures scolaires, notre nouveau test se révèle catastrophique. Les enfants et les adolescents restent très exposés aux substances cancérogènes et allergisantes que renferment de nombreuses fournitures scolaires. Nos résultats portent notamment sur des stylos, feutres, surligneurs, crayons de couleur et autres articles de grandes marques réputées. Trop d’entre eux contiennent des composés toxiques.