Fournitures scolaires Très chère rentrée

Les stylos, cahiers, règles et autres matériels ont augmenté de 10 % entre juillet 2022 et juillet 2023. Les produits de papeterie ont subi la plus forte inflation (+14 %).

Les vacances d'été viennent à peine de commencer, mais les parents organisés songent déjà aux fournitures scolaires à acheter pour la rentrée. Malheureusement pour le budget familial, ils vont débourser davantage que l'an dernier. Selon nos relevés de prix en supermarchés , pour 137 produits, la hausse s'établit à 10 % entre début juillet 2022 et début juillet 2023.

Les marques distributrices ont légèrement plus augmenté que les marques nationales, à respectivement +11 % et +9 %. Elles restent en moyenne moins onéreuses.

Parmi toutes les catégories de produits, c'est la papeterie (cahiers, feuilles, classeurs, etc.) qui a le plus augmenté. L'inflation sur 1 an se situe à +14 %, portée par la flambée de la matière première de ces fournitures, la pâte à papier (lire l'encadré). Viennent ensuite le matériel artistique (peinture, pinceaux) à +9 %, puis le matériel scientifique (règles, compas) à +8 %, et enfin les stylos, crayons et feutres à +7 %.

Inflation par catégories de produits (juillet 2022 – juillet 2023)