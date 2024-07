Remplir le cartable des enfants vous coûtera un tout petit peu moins cher cette année que l’an dernier. D’après les prix de 135 produits (cahiers, feuilles, feutres, stylos, équerres, peintures, etc.) que nous avons relevés en ligne, le 9 juillet, l’addition recule de 1 % par rapport à juillet 2023. C’est modeste. Surtout, cette baisse est loin d’annuler l’inflation subie l’an dernier – elle était de +10 % entre juillet 2022 et juillet 2023.

La flambée du cours de la pâte à papier en 2022 était la principale raison avancée pour expliquer cette augmentation, qui a atteint 14 % sur la papeterie en 2023. Depuis, cette matière première indispensable aux cahiers, feuilles et classeurs a vu son tarif refluer de 30 %. Pourtant, ce recul ne s’est pas vraiment répercuté en rayon fournitures scolaires des supermarchés... Du moins, pas partout. Car si la plupart des fournitures sous marques nationales affichent une légère hausse (+1 % en moyenne par rapport à l’an dernier), les marques de distributeurs, elles, ont amorcé une baisse de 3 %.

Les marques nationales restent légèrement inflationnistes, avec des disparités prononcées. Ainsi, les prix grimpent de près de 6 % chez Exacompta, et augmentent plus modestement chez Oxford (+1 %) et Bic (+0,5 %). En revanche, Clairefontaine et Mapped jouent le jeu du recul.

Les marques de distributeurs font davantage d’efforts, en particulier les Coopératives U (-6 %) et E.Leclerc (-5 %).