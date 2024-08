La rentrée scolaire a lieu le 2 septembre dans l’Hexagone. Cet événement s’accompagne généralement d’achats qui peuvent s’avérer coûteux, tant pour le portefeuille que pour l’environnement. Il est toutefois possible de limiter les dégâts en faisant des choix responsables. L’Agence de la transition écologique (Ademe) s’est emparée de ce sujet et délivre des conseils aux parents dans un guide disponible sur son site Internet.

Penser à l’environnement

Si nos relevés de prix de début juillet ont montré une baisse moyenne de 1 % par rapport à l’an passé, les fournitures scolaires continuent d’afficher des tarifs élevés. Cibler des marques de distributeur vous permettra de modérer les sommes dépensées. Aussi, circonscrire vos achats à la liste transmise par les établissements évitera d’investir dans des produits inutiles. Limiter le gaspillage en ne se procurant que le strict nécessaire réduit également l’impact écologique des fournitures scolaires.

Encore mieux pour faire un geste pour la planète, comme le préconise aussi l’Ademe : recourir à des achats de seconde main. L’agence souligne notamment que garder un sac à dos 5 ans plutôt que 2 diminue les effets négatifs sur l’environnement de 60 %. Idem concernant les équipements d’activités sportives ou créatives : n’hésitez pas à les acheter d’occasion, à les louer ou à leur donner une seconde vie lorsque vous ne vous en servez plus.

Éviter les substances nocives

Pensez enfin à la santé de vos enfants ! Nos derniers tests avaient révélé la présence de substances nocives dans certains stylos, marqueurs ou feutres. Sans pouvoir dire si les fabricants ont assaini leurs compositions depuis, on sait que la législation, elle, n’a pas changé, malgré la volonté de l’UFC-Que Choisir d’étendre aux fournitures scolaires la réglementation européenne applicable aux jouets. Veillez à choisir les stylos, colles ou outils les plus basiques possibles (en bois, sans plastique, sans parfum, etc.).

Favoriser des modes de déplacement verts

Pour les trajets domicile-école, favorisez la mobilité douce comme la marche ou le vélo, en fonction de la distance à parcourir. Des services de ramassage dédiés à ces modes de déplacement (pédibus ou vélobus) peuvent être mis en place par les parents, en association avec la mairie et les écoles. Pour des parcours plus longs, préférez les transports en commun ou le covoiturage.