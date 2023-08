© S. Leitenberger - stock.adobe.co Fournitures scolaires Ça continue d’augmenter

La baisse des prix tant espérée n’a pas encore lieu. Ceux qui ont acheté leurs fournitures de rentrée scolaire en août ont vu leur note augmenter par rapport à l’année dernière.

11 %, voilà ce que ceux qui ont l’habitude de faire leurs courses de rentrée en août ont dû débourser en plus par rapport au même panier 1 an plus tôt. Avec une hausse de 14 %, la papeterie (cahiers, feuilles, etc.) est ce qui augmente le plus. Le matériel artistique (peinture, pinceaux et autres) continue de flamber pour atteindre une hausse de 12 % sur 1 an (contre 9 % de juillet 2022 à juillet 2023). La hausse est aussi notable sur le matériel scientifique (9 % contre 8 % en juillet) et tout ce qui est stylos, crayons et feutres (8 % au lieu de 7 %). Globalement, les marques de distributeurs augmentent légèrement plus que les marques nationales (11 % contre 10 %).

Cette inflation s’explique certes en partie par les hausses des prix de certaines matières premières, comme la pâte à papier, qui a vu ses cours exploser en 2022. Néanmoins, la baisse enclenchée il y a quelques mois n’a visiblement pas encore été répercutée sur les prix de détail. Il faut dire que les distributeurs ont eu tendance à retarder l’application des baisses de prix et, plus généralement, à profiter de la hausse générale des prix pour accroître leurs marges.

Il y a 1 mois, en plein cœur de l’été, nous avions déjà alerté sur la hausse des prix des fournitures scolaires. Dans la foulée, le gouvernement avait demandé à la Répression des fraudes de traquer les éventuels abus de la part des distributeurs. On attend ses résultats avec impatience. L’État pourrait également se réjouir d’une baisse d’environ 2 % des prix entre juillet et août 2023. À ceci près qu’une telle baisse a lieu tous les ans. Elle ne serait donc en aucun cas le signe d’une baisse réelle de l’inflation.

INFLATION PAR CATEGORIES DE PRODUITS (août 2022 - août 2023)