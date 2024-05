D’une richesse incroyable, la nouvelle application de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) permet à chacun de mieux appréhender les paysages qui l’entourent et d’observer leur évolution. Un service public gratuit qui propose une autre représentation de notre territoire que celle des géants du Web.

Adieu Géoportail. Le 15 mai 2024, l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) lançait une toute nouvelle application baptisée Cartes IGN. Elle réunit encore plus de données issues de ses propres services et d’organismes partenaires, ainsi que divers outils plus ou moins utiles. À l’instar de Géoportail, Cartes IGN est 100 % gratuite et entièrement publique. Tous les territoires de France métropolitaine y sont donc traités sur un pied d’égalité, sans que des considérations commerciales viennent biaiser la présentation et, surtout, aucune donnée personnelle n’est transmise à des tiers, contrairement aux pratiques des applications commerciales, notamment celles issues des Gafam (Waze chez Google, Plans chez Apple…). Pour ce qui est du contenu, l’appli s’articule autour de 3 thématiques.

Explorer son territoire

L’onglet « Explorer » ouvre la porte sur une mine de données. Une fois la zone sélectionnée, on choisit parmi les nombreux fonds de carte proposés (plan, photo aérienne, carte IGN, carte Topo 25…). Puis on ajoute si l’on souhaite les données issues de l’IGN ou d’organismes partenaires : parcelles cadastrales, forêts, cours d’eau, parcs et jardins, villages étapes, zones Natura 2000… le choix est impressionnant. On peut même souvent, en cliquant sur la zone en surbrillance, obtenir des informations complémentaires, comme le type de plantes cultivées sur une parcelle agricole ou les essences d’arbres présentes dans un bois. En plus, en allant dans « Ma sélection », on peut choisir, pour chacun de ces calques, le degré de transparence souhaité. D’autres fonctionnalités peuvent aussi s’avérer utiles, comme la fonction « Où suis-je ? » qui permet de se repérer sur la carte et partager sa position, ou encore la possibilité de générer des points de repères faciles à retrouver par la suite.

L’application fourmille d’informations sur les sites remarquables qui nous entourent.

Trouver son chemin

L’onglet « Se déplacer » permet, lui, de trouver le chemin le plus court ou le plus rapide, à pied ou en voiture, entre deux endroits. Il offre aussi la possibilité de tracer soi-même un itinéraire en cliquant sur les points de passage et ainsi d’en découvrir la distance, le temps de parcours et le dénivelé. Si l’usage est simple, l’intérêt est limité dans la mesure où l’application ne propose ni navigation ni parcours préenregistré (pour la randonnée, par exemple).

Grâce aux données d’Open Street Map, on peut aussi trouver de nombreux points d’intérêt autour de soi : commerces, écoles, établissements de santé, avec parfois leurs horaires d’ouverture, mais aussi sources d’eau potable, toilettes, etc. Mais là encore, faute de détails suffisants, il peut être difficile de s’y retrouver.

L’appli Cartes IGN vous aide à trouver le meilleur itinéraire, mais elle ne vous y emmène pas.

Voir l’évolution d’un lieu

C’est sans aucun doute la fonctionnalité la plus passionnante de l’application. Quel que soit le lieu choisi, il est possible, en cliquant sur l’onglet « Comparer », d’observer son évolution. L’écran se découpe alors en 2 parties avec, pour chacune d’entre elles, la possibilité de choisir entre des photos aériennes datant des années 1950 à nos jours, ou des cartes dont certaines remontent au XVIIIe siècle. Un système de balayage permet ensuite de visualiser ce qui a changé. L’IGN utilise aussi cet outil pour attirer notre attention sur des phénomènes notoires. On peut ainsi, d’un simple clic, observer le déplacement de la dune du Pilat, constater l’effet du tourisme sur la côte méditerranéenne ou prendre conscience de l’ampleur de la fonte du glacier de la Girose, dans les Hautes-Alpes, le tout accompagné de quelques explications. Instructif.

Cartes IGN met en lumière une cinquantaine de phénomènes qui sculptent nos territoires, comme ici le déplacement de la dune du Pilat.

Notre avis

Cette application n’a pas vocation à concurrencer des applications commerciales, dont les fonctionnalités sont généralement plus poussées. L’IGN préfère ne « pas dépendre de représentations biaisées d’acteurs économiques comme les Gafam », en mettant par exemple en avant les actions de reforestation, le développement des haies ou le déploiement de panneaux solaires. L’incroyable richesse de cette application et la mise en scène intelligente des données font de Cartes IGN une mine d’informations pour qui s’intéresse aux territoires et à leur histoire.​​​​