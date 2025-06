COMPARATIF

Avec 29,5 millions d’adeptes, la randonnée est l’un des sports les plus populaires en France, y compris chez les jeunes. Depuis quelques années, cartes et topoguides sont délaissés au profit des applications de randonnée pour smartphone : 47 % des marcheurs leur feraient désormais confiance non seulement pour s’orienter, mais aussi pour dénicher de beaux itinéraires et créer des tracés sur mesure. Nous avons testé 10 de ces applications pour iPhone et smartphones Android.