La réduction d’impôt pour dons accordée aux particuliers est une nouvelle fois modifiée. Objectif en 2026, favoriser l’aide aux personnes en difficulté ou victimes de violence domestique, et la restauration du château de Chambord.

L’essentiel Majoration de la réduction d’impôt La limite des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt pour dons de 75 % est portée de 1 000 € à 2 000 € par foyer. La mesure s’applique aux dons consentis aux organismes d’aide aux personnes en difficulté ou aux victimes de violence domestique à compter du 15 octobre 2025.

La limite des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt pour dons de 75 % est portée de 1 000 € à 2 000 € par foyer. La mesure s’applique aux dons consentis aux organismes d’aide aux personnes en difficulté ou aux victimes de violence domestique à compter du 15 octobre 2025. Restauration de Chambord Les dons consentis en 2026 en vue de la restauration du château de Chambord ouvrent également droit à une réduction d’impôt de 75 %. Les versements sont retenus dans la limite de 1 000 € par foyer.

Les dons consentis en 2026 en vue de la restauration du château de Chambord ouvrent également droit à une réduction d’impôt de 75 %. Les versements sont retenus dans la limite de 1 000 € par foyer. Restauration des églises Les dons consentis en 2026 en vue de la restauration du patrimoine religieux des petites communes n’ouvrent plus droit à une réduction d’impôt de 75 %, contrairement à ceux faits en 2025. Ils restent en revanche éligibles à la réduction d’impôt de droit commun de 66 %.

La réduction d’impôt pour dons permet de déduire de votre impôt sur le revenu une partie des versements faits au profit de certains organismes d’intérêt général ou de certaines fondations reconnues d’utilité publique. Son taux est fixé en principe à 66 %, mais il grimpe à 75 % pour les dons consentis à certaines associations (réduction d’impôt Coluche).

Ce dispositif constitue un levier efficace pour diriger la générosité des Français, et il est régulièrement retouché par les pouvoirs publics en fonction des causes qu’ils souhaitent soutenir. Cette année, le gouvernement a ainsi décidé de renforcer le bonus de 75 % afin d’inciter les particuliers à aider davantage les associations caritatives et à financer la restauration du château de Chambord (Loir-et-Cher).

Aide aux personnes en difficulté

Les dons consentis au profit d’associations d’aide aux personnes en difficulté ouvrent droit à la réduction d’impôt Coluche de 75 %, dans la limite de 1 000 € de versements par foyer fiscal par an (soit une réduction maximale de 750 €). Depuis 2025, cette réduction d’impôt majorée est étendue aux dons consentis aux associations d’aide aux victimes de violence domestique, la limite de 1 000 € étant commune aux versements faits à ces deux types d’associations.

Sont concernés les organismes sans but lucratif et d'intérêt général qui fournissent gratuitement une assistance, des repas, des soins ou une aide au relogement aux personnes en difficulté ou aux victimes de violence domestique.

Plafond doublé. La limite de dons ouvrant droit au bonus de 75 % est en principe revalorisée chaque année dans la même proportion que le barème progressif de l’impôt. Depuis 2020, toutefois, elle est fixée forfaitairement à 1 000 € par foyer par an. La loi de finances pour 2026 a prévu de la doubler, elle passe à 2 000 € par foyer par an (soit une réduction maximale de 1 500 €).

Ce nouveau plafond s’applique rétroactivement aux dons aux organismes d'aide aux personnes en difficulté ou aux victimes de violence domestique consentis à compter du 15 octobre 2025, date de présentation du projet de loi de finances, et pas seulement aux dons consentis à compter de 2026. Vous pouvez donc en profiter pour vos dons au profit du milieu caritatif effectués dès la fin de l’année dernière (voir « Cas pratique »).

Dons excédentaires. Les règles sont inchangées pour les dons qui dépassent la limite de 1 000 € (applicable jusqu’au 14 octobre 2025) ou de 2 000 € (applicable à partir du 15 octobre 2025). Ils ouvrent droit à la réduction d’impôt de droit commun de 66 % prévue pour les dons versés aux autres organismes d'intérêt général ou d’utilité publique, dans la limite de 20 % du revenu imposable de votre foyer fiscal. Si vos dons de l’année dépassent cette limite de 20 %, les dons excédentaires vous ouvriront droit à la réduction de 66 % dans les mêmes conditions au titre des cinq années suivantes.

Cas pratique. Vous avez consenti 2 500 € de dons aux Restos du Cœur en 2025, dont 1 000 € en novembre. Vous avez droit en 2026 à une réduction d’impôt de 75 % dans la limite de 2 000 € (1 000 € versés avant novembre et 1 000 € versés en novembre) et à une réduction d’impôt de 66 % dans la limite de 500 € (versés avant novembre). Soit une réduction d’impôt totale de 1 830 € (1 500 € + 330 €).

Restauration du château de Chambord

La loi de finances pour 2026 étend le bénéfice de la réduction d’impôt de 75 % aux dons effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026 en vue de la restauration du château de Chambord. Sont éligibles les dons réalisés auprès de l'établissement public du domaine national de Chambord, du Trésor public, du Centre des monuments nationaux, de la Fondation de France ou de la Fondation du patrimoine.

Plafond spécifique. La limite de versements ouvrant droit à ce dispositif temporaire est fixée à 1 000 € par foyer. Elle est distincte de la limite de 2 000 € en vigueur pour les dons au milieu caritatif. Au-delà de 1 000 €, les dons faits pour la restauration de Chambord ouvrent droit à la réduction d’impôt de 66 % dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

Patrimoine religieux. La réduction d’impôt de 75 % s’applique aussi aux dons consentis aux fondations de sauvegarde du patrimoine jusqu’au 31 décembre 2025, s’ils sont destinés à la restauration des édifices religieux des petites communes. Par contre, les dons de cette nature faits depuis le 1er janvier 2026 sont exclus de la réduction majorée, ils ouvrent droit uniquement à la réduction normale de 66 %.

Bon à savoir C’est dans votre déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 que vous devez inscrire vos dons ouvrant droit à une réduction d’impôt. Ou dans une déclaration complémentaire n° 2042 RICI si vous avez gratifié un organisme d’intérêt général établi hors de France. Si la réduction dépasse vos impôts, l’excédent sera perdu, il ne vous sera pas remboursé et il ne sera pas reportable sur vos impôts des années suivantes.