© L. HINI : NOON PROJECT E-lettre rouge Trop de retards

Depuis la suppression du timbre rouge le 1er janvier 2023, les usagers qui veulent que leur courrier arrive le lendemain chez le destinataire n’ont d’autre choix que de passer par le service e-lettre rouge de la Poste. Mais notre test montre que la procédure n’est pas encore au point et surtout que les délais annoncés sont loin d’être toujours respectés.

Pour savoir si le service d’envoi via le site Laposte.fr était à la hauteur, nous avons envoyé 100 e-lettres rouges vers autant de destinations en France (1). Si la procédure ne pose pas de problème particulier pour qui maîtrise un minimum l’informatique, elle est interminable. Pas moins de 12 étapes sont nécessaires avant de finaliser l’expédition ! Surtout, quand on pense en avoir fini, on découvre qu’il faut créer un compte… Le paiement par carte bancaire s’est aussi révélé peu adapté s’agissant d’une offre à 1,49 €. Heureusement, des outils comme des lettres types (pour résilier un abonnement, un bail…) ou l’importation des contacts permettent de gagner du temps.

Mais la plus grosse déception vient des délais. Seuls trois quarts des destinataires ont reçu leur courrier le lendemain (contre un taux de distribution à 89 % pour le timbre rouge en J +1, selon La Poste). Plus la lettre est partie tard dans la journée, plus les retards ont été nombreux. L’opérateur justifie ces piètres résultats par le fait qu’actuellement, seuls une dizaine de centres d’impression sont opérationnels. Il promet qu’avec leur multiplication, le J +1 sera assuré.

(1) Enquête réalisée par l’Observatoire de la consommation de l’UFC-Que Choisir, pour des envois faits le 11 janvier 2023 depuis Paris.