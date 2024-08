Tarifs postaux

La Poste revoit ses prix à la hausse à compter du 1er janvier prochain. Cette augmentation entre dans le dispositif d’encadrement pluriannuel des tarifs pour 2024-2025 mis en place par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) en 2023. Celui-ci limite la majoration annuelle à 10 % sur l’ensemble du service universel postal. De fait, pour 2025, la hausse moyenne s’établit à 6,8 %, contre 8,3 % en 2024.

Dans le détail, la lettre verte connaît la plus forte augmentation. Elle passe de 1,29 € à 1,39 € (+7,8 %). La lettre service coûtera 3,15 € et non plus 2,99 € (+5,4 %). La e-lettre rouge, qui est toujours loin de faire ses preuves, ne change pas de prix (1,49 €), tout comme le sticker de suivi (0,50 €).

Pour les courriers recommandés, l’envoi d’une lettre de 20 g augmente de 5,36 € à 5,74 € (+7 %), quand la lettre internationale s’établira à 2,10 € au lieu de 1,96 € (+7,1 %). Les tarifs d’expédition des colis croissent en moyenne de 5,2 %, toutes destinations confondues.

Selon La Poste, « ces évolutions permettent d’assurer la pérennité du service universel postal avec une qualité élevée dans un contexte d’inflation et de baisse des volumes du courrier ». Mais ce sont bien les particuliers qui trinquent !