Une étude menée par une ONG suisse révèle la très grande variété de substances susceptibles de contaminer le corps humain qui peuvent être utilisées dans des emballages alimentaires et des ustensiles de cuisine.

Bisphénol, phtalates, PFAS… ces substances dangereuses présentes dans les matériaux au contact des aliments sont bien connues du grand public. Mais elles ne représentent que la partie émergée de l’iceberg, si l’on en croit une étude (1) menée par l’ONG suisse Food Packaging Forum. Les auteurs ont en effet listé l’ensemble des substances pouvant être utilisées dans les matériaux au contact des aliments (en se basant sur des textes réglementaires, des inventaires de fabricants, des analyses de matériaux…), puis ont comparé cette liste avec celle de tous les contaminants retrouvés dans des échantillons biologiques (sang, urine…) ces 50 dernières années. Résultat : 3 600 d’entre elles ont déjà été détectées dans le corps humain, dont au moins 79 sont reconnues comme particulièrement à risque.

Aller plus vite dans la régulation des ces substances

Bien sûr, chaque personne n’est pas contaminée par l’ensemble de ces substances en même temps : en fonction des pays et des périodes, des molécules différentes sont utilisées. Mais ces résultats illustrent bien la difficulté, pour les experts, de s’assurer de l’absence de méfaits sur la santé humaine. D’autant plus que « pour la majorité des produits chimiques sur le marché, on ne dispose toujours pas de données complètes concernant leurs dangers pour la santé ou l’environnement », affirme Tatiana Santos, de l’ONG Bureau européen de l’environnement. « Au rythme actuel, il faudra des siècles pour étudier tous les produits chimiques commercialisés », estime-t-elle.

Birgit Geueke, chargée d’études au sein du Food Packaging Forum et première auteure de l’étude récemment publiée, le confirme : « Il est nécessaire d’aller plus vite dans la régulation de toutes ces substances. » Un projet d’accélération a justement été annoncé par la Commission européenne, en 2020, à travers le renforcement du règlement REACH qui encadre l’usage des produits chimiques. Mais cette promesse a, depuis, disparu de l’agenda politique…