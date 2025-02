Immatriculation de véhicule, carte grise, délivrance de carte d’identité, de passeport ou de carte Vitale, obtention de vignette Crit’Air… de plus en plus de démarches se font en ligne, et dans la grande majorité des cas, elles sont gratuites. Sauf qu’à côté des plateformes officielles, des sites commerciaux cherchent à gagner de l’argent en faisant payer ces démarches. Si la pratique n’est pas illégale, elle est encadrée. L’une des principales règles à respecter est qu’en aucun cas ceux-ci ne doivent entretenir la confusion avec les sites gouvernementaux. Ils sont aussi tenus d’afficher clairement leurs prix. Or, c’est loin d’être toujours le cas comme le confirme une récente sanction.

61 % des 44 sites visités en 2023 par les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ne respectaient pas ces règles. Certains n’hésitaient pas à arborer un drapeau tricolore ou une Marianne. D’autres laissaient entendre qu’ils avaient noué un partenariat avec les sites officiels. D’autres encore cachaient la souscription automatique d’un abonnement à plusieurs dizaines d’euros par mois.

À éviter à tout prix

Cette vague de contrôles a permis de mettre un peu d’ordre dans ce secteur. Il n’empêche que les sites administratifs commerciaux tentent toujours d’abuser de la crédulité des visiteurs. Ils achètent des mots-clés afin d’apparaître en bonne position sur les pages de résultats des moteurs de recherche, précisent en tout petits caractères qu’ils n’ont aucun lien avec les sites gouvernementaux, cachent leurs véritables tarifs… Ils n’hésitent pas non plus à mettre en avant des arguments de rapidité, de confidentialité ou encore de sécurité qui n’ont rien de concret. La DGCCRF souligne elle-même que cette activité « très lucrative » n’apporte pas « véritablement de service supplémentaire par rapport aux sites officiels ».

Mieux vaut donc éviter ces sites commerciaux. Le meilleur moyen pour y parvenir est de passer systématiquement par le site Service-public.fr, qui vous dirigera vers la plateforme adéquate.