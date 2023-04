© Adobe Stock Feux de cheminée Interdits en métropole de Lyon

On sait depuis longtemps que les cheminées à foyer ouvert sont peu efficaces en chauffage tout en étant hyper polluantes. Elles restent malgré tout autorisées dans les grandes agglomérations contaminées par les particules fines, à l’exception de la métropole de Lyon qui les interdit. Un exemple à suivre.

Les cheminées à foyer ouvert sont interdites à partir de ce 1er avril 2023 sur le territoire de la métropole de Lyon ainsi que dans 167 communes des départements du Rhône, de l’Isère et de l’Ain (1). Il était grand temps. En période de chauffe, elles sont responsables à 50 % des émissions de particules fines mesurées dans le Grand Lyon. Les jours de froid intense, avec une température de -5 °C, le chauffage au bois y est même à l’origine de 80 % de cette pollution.

La métropole lyonnaise emboîte ainsi le pas à la vallée de l’Arve, en Haute-Savoie. Très concernée par la pollution aux particules fines des chauffages individuels au bois, elle a interdit les foyers ouverts le 1er janvier 2022. C’était déjà bien tard, car si les poids lourds qui traversent la vallée sont sur le banc des accusés, la pollution due aux dangereuses particules fines y provient à 70 % des chauffages au bois domestiques.

Point mort en Île-de-France

Paris et 435 communes d’Île-de-France, également très polluées par les particules fines issues principalement des transports et du secteur résidentiel, auraient pu être pionnières en la matière. En vertu d’un arrêté de 2013 qui visait à réduire ces émissions, les cheminées à foyer ouvert y ont en effet été interdites le 1er janvier 2015. Mais le tollé est immédiat et la ministre de l’Environnement d’alors, Ségolène Royal, abroge aussitôt le texte. S’ensuit une péripétie réglementaire digne d’Ubu, qui débouche à la fin de cette année-là sur leur réautorisation, à condition toutefois que les cheminées à foyer ouvert soient « récréatives » dans la capitale et pas le mode de chauffage principal ailleurs. Huit ans plus tard et malgré une pollution aux particules fines toujours très préoccupante pour la santé, personne ne s’est plus risqué à interdire les cheminées à foyer ouvert, que ce soit à Paris ou dans la région Île-de-France.

(1) Communautés de communes suivantes : Est Lyonnais, Pays de l’Ozon, Miribel et Plateau, Vienne Condrieu, Entre Bièvre et Rhône, Vallée du Garon, la Côtière à Montluel, Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné.