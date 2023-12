Bocaux et conserves figureront en bonne place dans les rayons pour les fêtes de fin d’année. Pour autant, l’offre ne sera pas pléthorique, les élevages de canard et d’oie ayant été décimés par la grippe aviaire.

L’incontournable des fêtes

Emblématique de la gastronomie française, classique des festivités de Noël, le foie gras est arrivé tardivement en grandes surfaces cette année. Faute de disponibilité, Que Choisir n’a pu procéder, cette année, à des analyses sanitaires, mais les résultats d’une dégustation par des experts seront disponibles prochainement sur Quechoisir.org.

Une offre réduite mais au rendez-vous

La filière s’est engagée à ce qu’il y ait du foie gras en rayon pour le réveillon. L’année 2023 a en effet été plus clémente que les précédentes, chahutées par des épidémies de grippe aviaire depuis 2015. Les abattages sanitaires de volailles ayant été limités ces 12 derniers mois, la production de canards et d’oies a pu reprendre progressivement. Mais même si les niveaux de la désastreuse année 2022 sont dépassés, les volumes de foie gras livrés restent deux fois moins importants qu’il y a 10 ans.

Les prix augmentent moins qu’ailleurs

Le secteur est touché par l’inflation, mais plus modérément que ce que l’on observe, en moyenne, dans l’alimentaire : les hausses des tarifs atteindront « seulement » 4 à 5 % par rapport à 2022. Cela aurait pu être pire, après les difficultés rencontrées ces dernières années.

Origine française… en majorité

Les foies gras proposés en grandes surfaces sont probablement issus d’animaux élevés en France, mais vous ne pouvez pas le vérifier. La mention de la provenance de la matière première n’est pas obligatoire sur ce produit, que l’on ne considère pas comme une viande. Or, la France importe bon an, mal an pour 80 millions d’euros de foies gras crus destinés à la transformation et à la restauration hors foyer, essentiellement depuis la Bulgarie et la Hongrie. Si vous tenez à une production nationale, choisissez un signe officiel de qualité (AOP ou IGP), qui garantit une origine des foies et une fabrication hexagonales – ou achetez en direct à un transformateur fermier.