Imprimantes Les prix repartent à la hausse avec le reconfinement

Après avoir flambé de 23 % à l’occasion du premier confinement, les prix des imprimantes se remettent à grimper depuis une semaine. Sans avoir baissé entretemps.

Le deuxième confinement vient à peine de débuter que déjà, les prix des imprimantes jet d’encre repartent à la hausse. L’Observatoire de la consommation de l’UFC-Que Choisir a en effet relevé qu’entre la fin du mois d’octobre et les tous premiers jours de novembre, le prix moyen de ces appareils, très utiles dans le cadre du télétravail et pour éditer les attestations, avait déjà augmenté de 14 %. Cette hausse s’explique en partie par l’augmentation du prix de certains modèles, mais aussi par la suppression d’un bon nombre de références d’entrée de gamme. Pour le consommateur, le résultat est le même : pour acheter une imprimante, il doit dépenser plus d’argent qu’avant.

Cette hausse n’est pas une première. Lors du premier confinement, les prix des imprimantes avaient déjà connu une flambée : +13 % sur les deux dernières semaines du mois de mars et +23 % sur la totalité de la période, du 17 mars au 11 mai. À l’époque, c’était du jamais vu sur ce type d’appareil dont les variations de prix sont d’ordinaire très raisonnables. Qui plus est, une fois le confinement terminé, les prix n’ont pas retrouvé leur niveau initial. Au contraire, ils ont eu tendance à continuer à augmenter. Résultat : entre le mois de mars et aujourd’hui, le prix moyen des imprimantes a augmenté de plus de 30 %. Et alors que lors du premier confinement les marketplaces étaient quasiment les seules responsables de la hausse de prix, cette fois tous les marchands s’inscrivent dans cette tendance. Le plus étonnant, c’est que les autres produits, eux, ne connaissent pas le même sort. Les prix des téléviseurs, par exemple, ne bougent pas particulièrement.

Cette manière de faire a beau être moralement condamnable, elle est légale, les marchands étant libres de vendre les produits au prix qu’ils souhaitent. Pour acheter au meilleur prix, les consommateurs doivent plus que jamais comparer les offres. Les abonnés au site Quechoisir.org, eux, ont tout intérêt à jeter un œil à notre comparatif d’imprimantes jets d’encre et laser. Non seulement ils y trouveront les résultats des tests de plus de 200 modèles, mais en plus, pour la plupart d’entre eux, ils pourront comparer leur prix de vente sur les principaux sites marchands et marketplaces et même voir l’évolution dans le temps de ce prix (aller sur l’onglet Prix & magasins puis Évolution du prix moyen). Autant d’outils précieux pour faire le bon choix en cette période de valse des étiquettes.