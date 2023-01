© Adobe Stock Imprimantes multifonctions Bien choisir une imprimante jet d’encre ou laser

Brother, Canon, Epson et HP. Quatre fabricants se partagent le marché des imprimantes multifonctions, des machines qui permettent à la fois d’imprimer toutes sortes de documents et de photos, mais aussi de scanner, faire des photocopies et parfois même envoyer et recevoir des fax. Mais entre les performances, les services proposés et les coûts, faire son choix parmi les nombreux modèles présents sur le marché n’est pas une mince affaire. Nous vous aidons à y voir plus clair.

En résumé Les imprimantes jet d’encre sont les plus polyvalentes, mais les lasers peuvent être plus adaptées à certains usages.

Il peut être compliqué de choisir la meilleure imprimante sans se référer à des tests indépendants.

Outre le prix d’achat, les coûts à l’usage sont aussi à prendre en compte car ils peuvent varier considérablement.

Imprimer chez soi revient cher, mais il est possible de faire baisser la facture.



Imprimante jet d’encre ou laser ?

Imprimante jet d’encre

Les imprimantes à jet d’encre sont les plus courantes. Elles fonctionnent en projetant de l’encre sur une feuille par le biais d’une tête d’impression composée de centaines de buses minuscules. Elles ont l’avantage d’être peu chères à l’achat et de pouvoir imprimer vite et bien toutes sortes de documents. En revanche, leur coût à l’usage peut être élevé, surtout en cas d’usage occasionnel. Alors que certaines fonctionnent avec des cartouches, d’autres utilisent des réservoirs. Ces dernières, plus chères à l’achat, permettent de faire de substantielles économies à l’usage.

Imprimante laser

Les lasers conviennent surtout à ceux qui impriment beaucoup de texte, grâce à leur vitesse d’impression élevée, mais aussi à leur toner et à leur bac de papier de grande capacité qui limitent les manipulations. Ces machines sont plus destinées à un usage bureautique et ne sont pas faites pour imprimer des photos. Elles sont aussi assez encombrantes, un peu bruyantes, plus énergivores que les jets d’encre et aussi plus chères à l’achat, même si leurs coûts à l’usage sont faibles et stables.

Bon à savoir. Certaines machines dédiées à l’impression de photos au format 10 x 15 utilisent la sublimation thermique, une technologie fonctionnant avec des kits de ruban thermique incluant encre et papier. Les coûts d’impression de ces imprimantes photo sont donc assez élevés, mais maîtrisés (entre 30 et 50 centimes par photo 10 x 15).

La qualité d’impression

Difficile de se faire à l’avance une idée de la qualité d’impression d’une machine tant celle-ci dépend de nombreux critères, tels que la qualité de l’encre, du papier, du logiciel interne, des composants, des réglages, etc. Le mieux est de se fier aux résultats de notre test d’imprimantes.

Bon à savoir. La résolution de la tête d’impression, exprimée en ppp (points par pouce ou dpi en anglais, pour dot per inch), donne une indication sur la densité des points d’encre issus de la tête d’impression. Toutefois, une résolution élevée ne garantit pas une meilleure qualité finale.

La vitesse d’impression

Elle est à prendre en compte, surtout si vous utilisez votre imprimante de manière intensive. Mais attention : les données fournies par les fabricants sont souvent basées sur le tirage de pages en mode brouillon et en noir et blanc. Le nombre de pages éditées à la minute risque d’être moins important en qualité standard et en couleur.

Le coût à la page

Il peut se calculer en divisant le prix d’achat des cartouches par le nombre de pages imprimées (quand il est fourni). Toutefois, cette information ne sera que très approximative car le coût final dépend du type de document imprimé (plus il y a de textes ou d’images, plus il sera élevé) et de ses habitudes. En effet, plus on imprime souvent et plus le coût à la page est faible car les imprimantes jet d’encre procèdent, quand elles sont utilisées occasionnellement, à des cycles de nettoyage gourmands en encre qui peuvent gonfler les coûts.

Quelles sont les connexions disponibles sur une imprimante ?

Wi-fi et Ethernet

Si quasiment toutes les imprimantes peuvent être reliées directement à un ordinateur par un câble USB, désormais la plupart des modèles sont aussi connectés à Internet, par un câble Ethernet (l’imprimante doit alors disposer d’un port Ethernet) ou en wi-fi. Il est ainsi possible d’imprimer des documents sans fil depuis n’importe quel appareil.

Bon à savoir. Quasiment toutes les imprimantes intègrent désormais le WPS (wi-fi Protected Setup) qui permet, si la box en est aussi équipée, de connecter l’imprimante au réseau simplement en appuyant sur un bouton, sans entrer le code wi-fi.

Wi-fi direct

Le wi-fi direct permet de connecter facilement des périphériques tels que smartphones, tablettes ou ordinateurs directement à l’imprimante sans passer par le réseau wi-fi de la box.

Apple Airprint

Le service Airprint d’Apple permet d’imprimer facilement un document depuis son appareil Apple (iPhone, iMac ou iPad) sur une imprimante compatible connectée au même réseau local. Des fabricants attribuent même une adresse e-mail à l’imprimante afin de lui envoyer un courrier électronique contenant les documents à imprimer.

NFC (Near Field Contact)

Le NFC permet d’appairer n’importe quel appareil en l’approchant de l’imprimante. Toutefois, cette fonctionnalité est désormais très peu présente sur les machines.

Quelles sont les options à prendre en compte sur une imprimante ?

Privilégiez un modèle muni d’un grand écran tactile couleur. Vous pourrez ainsi prévisualiser les documents (notamment les photos) avant de lancer l’impression et naviguer aisément dans les menus.

Le recto-verso automatique peut aussi s’avérer pratique car il permet d’imprimer des deux côtés d’une feuille sans avoir à la retourner manuellement.

Si vous scannez ou copiez de nombreuses pages, optez pour un modèle muni d’un chargeur de documents.

Et pour ceux qui impriment des photos, pensez au lecteur de carte mémoire. Certains modèles intègrent aussi la numérisation vers une clé USB ou le cloud, des bacs à papier spécifiques (pour le papier photo 10 x 15, par exemple), l’impression au format A3, etc.

Se tourner vers des cartouches compatibles

Pelikan, France Toner, Uprint, Peach, Owa Armor... Il existe de nombreuses marques de cartouches compatibles susceptibles de remplacer les modèles d’origine conseillés par les fabricants. Il peut arriver que le fait d’installer une cartouche compatible entraîne l’apparition d’un message d’alerte, mais le plus souvent, il suffit de passer outre pour que l’imprimante fonctionne. Attention toutefois, car si elles permettent de faire des économies, toutes ces encres n’offrent pas la même qualité d’impression.

Utiliser des cartouches XL

Ces modèles de cartouches de mêmes dimensions mais contenant plus d’encre sont censés diminuer les coûts d’impression.

Opter pour une imprimante à réservoirs

Elles s’appellent EcoTank chez Epson, MégaTank chez Canon ou SmartTank chez HP. Ces imprimantes ont la particularité d’être munies de réservoirs que l’utilisateur peut remplir simplement. L’encre, vendue en bouteilles, revient nettement moins cher que les cartouches. En plus, nos tests montrent que la qualité est au rendez-vous et les déchets sont réduits.

Souscrire à un abonnement

Les fabricants proposent chacun un service de réception automatique des cartouches à domicile (Instant ink chez HP, Ready Print chez Epson, Pixma Print Plan chez Canon et EcoPro chez Brother). Pour cela, il faut disposer d’une machine compatible connectée à Internet (indispensable pour que le fabricant surveille les niveaux d’encre et déclenche l’envoi au bon moment) et souscrire au service. Le montant de la mensualité varie selon le nombre de pages imprimées chaque mois. Mieux vaut donc avoir un usage assez régulier et imprimer des pages bien remplies pour que le service soit rentable. Epson propose une autre formule incluant le prêt d’une imprimante EcoTank (Ready Print EcoTank).

Changer ses habitudes d’impression

Privilégier les imprimantes proposant des cartouches de couleurs séparées, imprimer en mode brouillon, choisir une police d’impression plus économe en encre (Garamond au lieu de Times New Roman, par exemple), supprimer les images inutiles, réduire la taille des documents, utiliser le recto-verso… toutes ces petites actions du quotidien permettent de faire des économies.

Pour ceux qui ne font qu’éditer de temps en temps photos ou rapports, il peut même être possible de se passer d’une imprimante personnelle et faire appel ponctuellement à des services d’impression à distance, des bornes photo ou des imprimeries locales. On peut enfin essayer d’imprimer moins. Qu’il s’agisse de billets de transport, de tickets de concert ou de formulaires administratifs, de plus en plus de documents sont accessibles en version dématérialisée.

Quelle est la durée de vie des imprimantes ?

Une enquête réalisée en septembre 2021 auprès de 49 885 consommateurs européens indique que l’espérance de vie moyenne d’une imprimante est de 6 ans et que les premières pannes apparaissent au bout de 4 ans d’utilisation. Il existe toutefois des différences entre les marques.

Des machines en plastique fabriquées à l'autre bout du monde et qui restent branchées 24 h/24… Écologiquement parlant, imprimer chez soi est une aberration. Le problème vient aussi du modèle économique qui pousse les fabricants à construire des imprimantes bas de gamme et à simplifier au maximum leurs processus de production, notamment en collant entre elles les différentes parties de la machine. Résultat : les imprimantes mises sur le marché ont tendance à tomber en panne rapidement et à être difficilement réparables. Il est toutefois possible d'imprimer de façon plus responsable en adoptant quelques bons réflexes : Opter pour des machines à réservoirs, certes plus chères à l'achat, mais rentables à l'usage et plus écologiques.

certes plus chères à l’achat, mais rentables à l’usage et plus écologiques. Remplir soi-même ses cartouches. Des kits permettant de remettre soi-même de l’encre dans ses cartouches sont en vente. Des sites Internet et des boutiques ayant pignon sur rue proposent aussi ce service.

Des kits permettant de remettre soi-même de l’encre dans ses cartouches sont en vente. Des sites Internet et des boutiques ayant pignon sur rue proposent aussi ce service. Recycler ses cartouches. Une fois vides, ne les jetez pas. Rapportez-les en magasin ou en déchetterie, où des boîtes permettant de les récupérer avant de les retraiter sont installées.

Une fois vides, ne les jetez pas. Rapportez-les en magasin ou en déchetterie, où des boîtes permettant de les récupérer avant de les retraiter sont installées. Faire réparer son imprimante. En cas de panne de votre machine, contactez le fabricant. Dans certains cas, la réparation est simple et abordable. Vous pouvez aussi faire appel à un réparateur indépendant, vous rendre dans un repair café près de chez vous (1) ou tenter de la réparer vous-même. Des sites Internet (iFixit et d’autres) vendent et mettent à disposition des kits de réparation.

En cas de panne de votre machine, contactez le fabricant. Dans certains cas, la réparation est simple et abordable. Vous pouvez aussi faire appel à un réparateur indépendant, vous rendre dans un repair café près de chez vous (1) ou tenter de la réparer vous-même. Des sites Internet (iFixit et d’autres) vendent et mettent à disposition des kits de réparation. Imprimer moins. C’est de loin la meilleure solution pour limiter votre impact sur l’environnement. Tout au moins, privilégiez l’impression recto-verso et le mode brouillon. (1) Liste disponible sur www.repaircafe.org

