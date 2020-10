Imprimantes Le protocole

Près de 100 imprimantes actualisées disponibles pour faire votre choix sur-mesure parmi de nombreux critères.

Fonction imprimante

Nous apprécions la qualité et la rapidité d'impression de 5 pages de texte, de documents intégrant graphes et dégradés, ainsi que de photos sur le papier préconisé par le fabricant. Le temps est mesuré dès le lancement sur l'ordinateur. On évalue la résistance des tirages à l'humidité et à la lumière. Instructions, installation et facilité d'utilisation sont pris en compte.

Fonction scanner

Pour les imprimantes multifonctions, nous mesurons le temps (prévisualisation incluse) et évaluons la qualité de la numérisation d'un texte, d'une page en couleurs et d'une photo. La facilité d’emploi en tant que scanner est prise en compte.

Fonction copieur

La note tient compte de la qualité et de la durée de la copie d'une page A4 de texte et d'une page de magazine. Ce critère intègre également la facilité d’emploi en tant que copieur des imprimantes multifonctions.

Coût de l'impression

Le coût de l’impression ne rentre pas dans le calcul de la note globale.

Un fichier monochrome, un fichier avec des graphiques en couleurs et des photos sont imprimés jusqu’à épuisement des cartouches. On simule ainsi une utilisation intensive de 10 à 50 pages imprimées par jour. Le texte est imprimé sur du papier classique, les photos quant à elles sont imprimées sur le papier photo préconisé par le fabricant. Nous utilisons, lorsqu’elles existent, des cartouches grande capacité. Nous calculons alors le coût de l’impression (encre seule) de 10 pages de texte en noir et blanc, d’une page de graphiques en couleurs et d’une photo au format 10 × 15 cm.

Surcoût en utilisation occasionnelle

Sur chaque imprimante, 30 pages de texte et de graphiques en couleurs ont été imprimées sur une période de 3 semaines. Entre chaque impression, de longs temps de repos sont prévus, pendant lesquels la machine est éteinte. Nous calculons le surcoût engendré par les cycles de nettoyage par rapport au coût déterminé lors d’une utilisation intensive : un surcoût de 100 % signifie que l’impression coûte deux fois plus cher en utilisation occasionnelle qu’en utilisation intensive.

Connectivité

Ce critère prend en compte la facilité de connexion et les divers modes possibles.

Environnement

On mesure la consommation d’énergie appareil éteint, en veille et en fonctionnement. Le bruit est apprécié depuis le lancement d’une impression jusqu’à la sortie de la page imprimée.