Cartouches pour Canon Pixma MG3650S

L’encre des cartouches d’origine coûte plus cher que certains grands parfums, alors pourquoi dépenser autant quand des cartouches compatibles vendues beaucoup moins chères existent sur le marché ? Face aux cartouches d’origine Canon, que valent les cartouches compatibles en qualité d’impression et durabilité ? Quels sont les éventuels désagréments à l’usage de compatibles sur une imprimante Canon MG3650S (modèle de notre test) ? L’écart de prix à l’achat se conserve-t-il quand on calcule les coûts à la page ?