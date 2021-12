Cartouches d’encre

Nous avons sélectionné 4 imprimantes (Canon Pixma MG3650S, Epson Expression Home XP-2100, HP Envy Photo 6234 et laser Brother DCP-L2530DW), puis testé sur chacune d’entre elles les cartouches conseillées par le fabricant et des cartouches dites compatibles.

Après avoir imprimé des séries de pages en noir, magenta, cyan et jaune, nous avons calculé l’économie réalisée en tenant compte du nombre de pages bien imprimées et de la quantité d’encre réellement consommée.

Nous avons tenu compte des précautions à prendre pour utiliser les cartouches et des messages apparus. Une pénalité était appliquée lorsqu’une cartouche n’était pas reconnue.

Une photo colorée a été imprimée sur le papier photo conseillé par le fabricant de l’imprimante. Un jury a évalué la qualité d’impression en tenant compte notamment de la netteté et des couleurs. Il a ensuite évalué la qualité d’impression d’un document bureautique (ISO/IEC 24712).

Nous avons évalué la qualité d’une photo juste après l’impression et au bout de 6 semaines d’exposition au soleil (résistance aux UV). Ensuite, un coup de Stabilo jaune a été passé sur du texte imprimé sur du papier ordinaire à la sortie de l’impression et après 24 heures de séchage (résistance au surligneur).

Fonctionnement du service de comparaison

