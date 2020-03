Coronavirus Hausse du prix des imprimantes

Soyez particulièrement attentif si vous devez acheter une imprimante en ce moment. Depuis le début du confinement, les prix de nombreux modèles ont augmenté comme jamais, notamment sur les marketplaces.

Ça chauffe sur le marché des imprimantes ! Selon les relevés de l’Observatoire de la consommation de l’UFC-Que Choisir, le prix des imprimantes jet d’encre et des lasers grand public a grimpé de 13 % ces deux dernières semaines. Cette hausse est loin d’être anodine. Tout d’abord parce que ce chiffre de 13 % correspond à la moyenne des augmentations, et non pas à celle des prix. Il s’agit donc d’une vraie valse des étiquettes et non d’une hausse artificielle qui pourrait s’expliquer par une disparition de modèles d’entrée de gamme, par exemple. Ensuite parce que les prix des imprimantes sont d’ordinaire plutôt stables. Ainsi depuis le début de l’année et jusqu’à la veille du confinement, l’évolution moyenne des prix n’avait jamais dépassé 2 % ou 3 % en une semaine.

Ce phénomène est d’autant plus surprenant que rarement, depuis que nous effectuons ce genre de relevés, nous n’avions constaté de hausse aussi importante dans un laps de temps aussi court. Le fait que de nombreux foyers cherchent en ce moment à s’équiper d’une imprimante pour éditer les attestations de sortie ou les devoirs des enfants n’est évidemment pas étranger à cette situation. D’ailleurs, notre étude montre que dans le même temps, le nombre de références d’imprimantes disponibles sur les sites marchands a baissé de manière vertigineuse : -42 % par rapport à la veille du confinement ! De toute évidence, certains marchands cherchent à profiter du fait que l’offre se réduit et que les besoins des Français sont de plus en plus pressants pour augmenter leurs prix. Et tant pis si l’achat d’une imprimante est devenu un passage quasi obligé pour de nombreux foyers. Si elles ne sont pas illégales, les prix étant libres, de telles pratiques n’ont rien de reluisant en cette période compliquée.

Dans ces conditions, n’hésitez pas à repousser l’achat d’une imprimante si vous le pouvez. Et si vous en avez un besoin urgent, prenez tout de même le temps de comparer les prix pratiqués par les différents sites. Notre étude montre aussi que les vendeurs proposant leurs produits par le biais des marketplaces sont ceux qui, globalement, ont appliqué les hausses les plus fortes et les plus nombreuses. Si certains sites ont aussi augmenté les prix de leurs propres produits, il semble qu’ils l’aient fait dans une moindre mesure.

Quelques exemples d’augmentation des tarifs des imprimantes