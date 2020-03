© Adobe Stock Internet, téléphonie et coronavirus « Nous adapterons les réseaux aux priorités du pays »

Le confinement constitue un enjeu pour les opérateurs télécoms, confrontés, eux aussi, à une situation inédite. En travaillant depuis chez eux, en suivant un enseignement à distance, puis en se distrayant grâce aux loisirs numériques, les Français sollicitent inhabituellement les réseaux des zones résidentielles. Faut-il craindre une saturation ? Michel Combot, directeur général de la Fédération française des télécoms, répond à nos questions.

Les Français confinés chez eux risquent-ils d’être ralentis dans leur travail ou dans leurs études à cause d’une saturation des réseaux ?

Nous assistons depuis ce week-end à une augmentation du trafic de données et des appels, et cette hausse va se poursuivre dans les prochains jours. La mise en place du télétravail, les réunions téléphoniques, le recours aux courriels avec des collègues avec qui on parle habituellement de vive voix, les visioconférences ont un impact sur le volume global de communications. Or les réseaux des zones résidentielles ne sont pas dimensionnés comme ceux des quartiers d’affaires. Il s’agit, pour les opérateurs aussi, d’une situation inédite. Lundi soir, ils ont ajusté les interconnexions entre leurs réseaux pour absorber la hausse du volume des appels. Pour la data, nous n’avons encore aucune alerte mais nous supervisons le trafic heure par heure. Pas d’inquiétude pour l’instant, donc.

Vous appelez au civisme des consommateurs concernant leur consommation numérique. Concrètement, quels sont les bons gestes ?

Depuis le domicile, il faut se connecter à Internet et passer ses appels en wi-fi. Ceci soulage les réseaux mobiles en basculant le trafic sur le réseau fixe, déjà dimensionné pour absorber des pics de consommation en fin de journée en temps normal. Ensuite, privilégier les usages liés au télétravail et à l’enseignement à distance en journée, et réserver les vidéos en streaming pour le soir.

Faut-il craindre que les opérateurs brident les réseaux s’ils s’avèrent insuffisants pour faire face à la situation ?

Nous adapterons les réseaux aux priorités du pays et agirons de manière pragmatique. Mais nous disposons de plusieurs leviers qui permettraient de diminuer la pression sur les réseaux sans impact sur l’utilisateur. Nous pouvons par exemple inviter les grandes plateformes américaines à cesser d’envoyer des mails à leurs abonnés pour les inciter à profiter du confinement pour regarder telle ou telle série. Nous pouvons aussi décider que la 4K, cette ultra haute définition extrêmement gourmande en bande passante, n’est pas indispensable. La HD suffit amplement pour regarder des films et des séries… L'évolution de la situation dans les prochains jours sera déterminante.