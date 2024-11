C’est un « héritage » des Jeux olympiques dont Sarah (1) se serait bien passée. Depuis trois mois, cette Française multiplie les démarches auprès de Paris 2024 pour qu’enfin, l’organisateur des JO lui règle un arriéré de 360 €. Son chemin de croix a débuté fin juillet. À l’époque, Sarah cherche à revendre des places pour une épreuve de natation artistique à laquelle elle ne peut assister. Conformément aux conditions générales de vente de la billetterie des Jeux olympiques, elle se tourne vers le seul site Internet autorisé et sécurisé pour céder ses billets électroniques : une plateforme officielle de revente entre particuliers, mise en ligne et gérée par Paris 2024.

Ses billets ont rapidement trouvé preneur. « Ils ont été achetés par un particulier. Il les a payés. Paris 2024 a encaissé cette somme », précise-t-elle. Normalement, Paris 2024 aurait dû lui reverser cet argent, minoré des frais de commissions (5 % côté vendeur, 10 % côté acheteur). « Dès le départ, Paris 2024 avait prévenu qu’il ne reverserait pas instantanément les fonds, que ce paiement pourrait intervenir dans les 45 jours ouvrés. Je trouvais déjà ça long pour faire un simple virement. Mais là, on est complétement hors délais, j’attends depuis bientôt quatre mois ! », s’insurge-t-elle. Le cas de Sarah est loin d’être isolé. Plusieurs lecteurs nous ont en effet signalé, ces derniers jours, avoir vendu des places sur le site de Paris 2024 et ne jamais avoir touché le moindre centime.

Plusieurs milliers de personnes concernées ?

D’autres n’ont reçu qu’une partie de leur dû. C’est notamment le cas de personnes ayant vendu des places pour différentes sessions. « Le problème, souligne Pascal, un ingénieur ayant multiplié les achats et les reventes à l’approche des JO, c’est que je ne sais pas exactement ce qui m’a été remboursé. » Comment est-ce possible ? « J’ai reçu des virements en septembre et octobre mais ils portent un identifiant qui ne correspond pas aux références des billets vendus », s’étonne-t-il, encore en attente de 1 000 € de remboursement. Un rapide coup d’œil à son historique de transaction sur le site Internet lui aurait permis d’y voir plus clair. Mais le site de revente en ligne… n’est plus en ligne.

Et que dit le service client de Paris 2024 ? Toutes les personnes que nous avons interrogées racontent la même histoire, celle d’une assistance aux abonnés absents. « Ils ne peuvent pas être joints au téléphone, il n’y a plus qu’une adresse mail générique pour les contacter et lorsque vous leur écrivez, c’est un robot qui vous répond », ajoute Pascal, qui trouve ces retards de paiement et ce fonctionnement « pas très fairplay ».

Combien de personnes se trouvent dans cette situation inextricable ? Difficile à dire. Un article paru fin octobre sur le site de France Info (2) évoque 3 000 personnes en attente de remboursement, pointant, notamment, des problèmes de changements de banques de la part des vendeurs. Nous aurions aimé vérifier ce chiffre auprès des porte-paroles de Paris 2024, tout comme les justifications invoquées, qui ne correspondent pas systématiquement aux témoignages recueillis par Que Choisir. Malgré plusieurs relances au cours des derniers jours, Paris 2024 n’a pas donné suite à nos demandes de précisions.

Les billets physiques s’envolent Pour des questions de sécurité et de traçabilité, les billets pour les épreuves de Paris 2024 étaient tous électroniques. Mais il était possible, pour les spectateurs souhaitant garder un souvenir de ces festivités, de commander une version papier de ces billets. Une option facturée 2,99 € par titre, auxquels il fallait ajouter pratiquement 10 € de frais de port. Et, alors que ces billets arrivent au compte-goutte, on comprend aujourd’hui pourquoi les frais étaient si élevés : les billets souvenirs sont imprimés en Allemagne et sont acheminés par avion ! Un choix surprenant pour des JO censés être les plus « responsables » de l’histoire. Nous aurions aimé poser la question à Paris 2024, mais leurs porte-paroles ne nous ont pas rappelé.