© Adobe stock Lingettes désinfectantes À jeter dans la poubelle, pas dans les toilettes !

Désinfecter durant l’épidémie de coronavirus, c’est légitime et même indispensable. En revanche, jeter lingettes et gants jetables dans la cuvette des WC, c’est irresponsable et ça pourrait finir par coûter cher.

L’alerte est générale, les exploitants de stations d’épuration et les responsables des canalisations d’eaux usées n’en peuvent plus, qu’il s’agisse des syndicats d’assainissement locaux ou des grands opérateurs privés tels Veolia ou Suez.

Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, ils font tous le même constat. Les interventions d’urgence se multiplient pour déboucher les canalisations d’eaux usées obstruées par les lingettes désinfectantes et les gants jetables. Et quand la canalisation parvient à les laisser passer, c’est au niveau des stations d’épuration qu’il faut intervenir en urgence. Lingettes et gants s’y agglomèrent en paquets, bouchent les grilles et les pompes. Sans intervention rapide, le système d’assainissement ne peut plus jouer son rôle. Les eaux usées partent dans la nature sans traitement.

« Nos toilettes ne sont pas des poubelles », rappelle très justement la fédération des entreprises de l’eau, se faisant l’écho de tous les services d’assainissement de l’Hexagone. Depuis le début de l’épidémie, leurs interventions d’urgence sont deux à trois fois plus nombreuses que d’ordinaire. Pour cause de lingettes et de gants jetables dans 70 % des cas. À titre d’exemple, rien que pour 195 000 abonnés dans l’Artois Douaisis, en région des Hauts-de-France, Veolia eau effectue 40 à 50 interventions par semaine pour déboucher le réseau !

Rappelons donc que ni les lingettes, qu’elles soient désinfectantes ou pas, ni les gants jetables ne sont biodégradables. Même quand les fabricants indiquent « biodégradables » ou « compatibles tout-à-l’égout », c’est faux. Les lingettes n’ont pas le temps de se décomposer dans les canalisations, les gants jetables encore moins.

S’en débarrasser dans la cuvette des WC a de lourdes conséquences :

compliquer la vie des services d’assainissement qui sont en sous-effectif pour cause de coronavirus ;

polluer l’environnement quand les amas de lingettes et de gants mettent la station d’épuration provisoirement hors-jeu ;

provoquer une augmentation du montant des factures d’eau. Car déboucher les canalisations a un coût, il sera forcément répercuté sur les usagers.

La seule bonne façon de jeter les lingettes et les gants jetables, c’est de les mettre dans la poubelle du tout-venant destinée à la décharge ou à l’incinération. Surtout pas dans le conteneur de tri, ça ne se recycle pas. Et il ne faut pas se débarrasser des lingettes dans le compost de jardin. Quand elles se disent biodégradables, c’est en installation industrielle, pas chez soi.