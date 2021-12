© Goodpics - stock.adobe.com Linky Un « succès industriel », vraiment ?

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) dresse un bilan très positif du vaste déploiement du compteur Linky. Ce n’est pas du tout l’avis de l’UFC-Que Choisir.

Il y a bien eu des ratés dans la pose du compteur Linky. Il y a aussi eu le renoncement à l’afficheur déporté qui aurait permis de suivre ses consommations en temps réel et constitué un réel avantage pour les consommateurs. Si l’UFC-Que Choisir a vigoureusement dénoncé ces errements, jamais les autorités n’en ont tenu rigueur à Enedis. Trente-quatre millions de compteurs Linky sont désormais installés et la Commission de régulation de l’énergie (CRE) salue « un grand succès industriel pour notre pays » : non seulement le calendrier de déploiement a été respecté, mais en plus, les coûts d’investissement s’élèveront finalement à 4 milliards d’euros, soit bien moins que les 5,7 milliards estimés par la Cour des comptes. « La performance d’Enedis est excellente, tant en termes de coûts que de tenue des délais et de performance du système », juge le régulateur. Il ajoute qu’Enedis va économiser 1 milliard d’euros de 2021 à 2024, puis 350 millions par an sur ses frais de fonctionnement, grâce à la diminution des coûts de relève, à l’augmentation des interventions à distance et à la réduction des erreurs de facturation et des fraudes, ce qui devrait permettre de lisser les coûts d’investissement sur 20 ans.

64 € par an pour les récalcitrants

Il ne reste à ce jour que 10 % de compteurs à changer. Ils devraient l’être dans les trois ans à venir. Au-delà, soit à partir de 2025, les réfractaires se verront facturer des frais de relève, à hauteur de 64 € par an a priori. La CRE assure que, dans le même temps, ce vaste déploiement lui a permis d’abaisser le tarif de certaines prestations d’Enedis facturées aux consommateurs. La modification de la puissance souscrite, qui coûtait 38 €, est devenue gratuite, la mise en service sur un raccordement existant est tombée de 22,75 € HT en 2015 à 11,82 € HT. Une compensation bienvenue, mais insuffisante au regard de l’absence totale d’intérêt de Linky pour les consommateurs.